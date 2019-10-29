В Золотому почалося розведення військ

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявляє, що розведення військ почалося в Золотому Луганській області у вівторок, 29 жовтня.

Про це він сказав журналістам у Маріуполі (Донецька область), передають Українські Новини.

"У Золотому відбувається прямо зараз (розведення)", - заявив міністр.

Він зазначив, що після розведення в Золотому відбудеться аналогічний процес близько Петровського Донецької області.

Таким чином, упевнений Пристайко, у Росії вже не буде аргументів, щоб відкладати зустріч у "нормандському форматі".

Міністр вважає, що зустріч пройде в листопаді.

Як повідомляли Українські Новини, 1 жовтня Тристороння контактна група (ТКГ, Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі) у вівторок в Мінську (Білорусь) домовилася про початок розведення військ в районі населених пунктів Золоте і Петровське (обидва - Луганська область).Також 1 жовтня Зеленський підтвердив офіційне погодження українською стороною порядку набрання чинності закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (закон про особливий статус Донбасу) або так званої "формули Штайнмайера".