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29 жовтня 2019, вівторок, 12:13 117
Політика 2019-10-29T12:37:40+02:00
Українські Новини
В Золотому почалося розведення військ

В Золотому почалося розведення військ

Золоте, Розведення сил, Розведення військ
Золоте. Фото: voi.com.ua
Золоте. Фото: voi.com.ua

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявляє, що розведення військ почалося в Золотому Луганській області у вівторок, 29 жовтня.

Про це він сказав журналістам у Маріуполі (Донецька область), передають Українські Новини.

"У Золотому відбувається прямо зараз (розведення)", - заявив міністр.

Він зазначив, що після розведення в Золотому відбудеться аналогічний процес близько Петровського Донецької області.

Таким чином, упевнений Пристайко, у Росії вже не буде аргументів, щоб відкладати зустріч у "нормандському форматі".

Міністр вважає, що зустріч пройде в листопаді.

Як повідомляли Українські Новини, 1 жовтня Тристороння контактна група (ТКГ, Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі) у вівторок в Мінську (Білорусь) домовилася про початок розведення військ в районі населених пунктів Золоте і Петровське (обидва - Луганська область).Також 1 жовтня Зеленський підтвердив офіційне погодження українською стороною порядку набрання чинності закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (закон про особливий статус Донбасу) або так званої "формули Штайнмайера".

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