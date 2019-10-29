НАБУ проводить обшуки у братів Дубневичів

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) проводить обшуки у депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича (група "За майбутнє") і його брата - екс-депутата Богдана.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ, передають Українські Новини.

Обшуки проводяться у Львівській області в межах справи про відмивання і легалізацію понад 2 млрд гривень, отриманих злочинним шляхом, а також декларування недостовірної інформації.

Попередня кваліфікація справи - ст. 209, 212 і 366-1 Кримінального кодексу. НАБУ не називає прізвищ фігурантів, але, за інформацією джерела агентства, це брати Дубневичі.

Як повідомляли Українські Новини, генеральний прокурор Руслан Рябошапка просить Верховну Раду дозволити залучення до кримінальної відповідальності депутата парламенту Ярославу Дубневича (група "За майбутнє").

Раніше Національне антикорупційне бюро підготувало повідомлення про підозру екс-депутату Богдану Дубневичу. Він підозрюється у розкраданнях на "Укрзалізниці".

Крім того, Дубневич прокоментував звинувачення в декларуванні недостовірної інформації, заявивши, що не знав про бізнес дружини. Раніше Дубневич виграв у кандидата від "Голосу" у Львівській області.