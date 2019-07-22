Видео дня: Полиция задействовала Ми-8 для охраны порядка в округе Пашинского 15:55

Директор спорткомплекса "Мотор Сич" Касай прошел в Раду от "Слуги народа" по в округе №74 в Запорожской области 15:48

Дубневич выиграл у кандидата от "Голоса" во Львовской области 15:48

Депутат Рады Иванчук, против которого открыло дело НАБУ, выиграл выборы в округе №88 15:35