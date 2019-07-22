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22 июля 2019, понедельник, 15:48 95
Выборы 2019-07-22T15:51:34+03:00
Українські Новини
Дубневич выиграл у кандидата от "Голоса" во Львовской области

Дубневич выиграл у кандидата от "Голоса" во Львовской области

Ярослав Дубневич. Фото: ipress.ua
Ярослав Дубневич. Фото: ipress.ua

Депутат Верховной Рады Ярослав Дубневич (фракция "Блок Петра Порошенко") как самовыдвиженец выиграл выборы в депутаты Рады в одномандатном избирательном округе №120 (Городокский район) во Львовской области.

Об этом свидетельствуют результаты выборов на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Согласно им, Дубневич набрал 44,28%, или 28,47 тыс. голосов, а его ближайший соперник Тарас Елейко (партия "Голос") набрал 19,04% голосов.

Третье место занял Владимир Гирняк (партия "Гражданская позиция"), набрав 17,75%, или 11,414 тыс. голосов.

Дубневич является действующим председателем парламентского комитета по вопросам транспорта. 

Как сообщали Українські Новини, самовыдвиженец от фракции "Блок Петра Порошенко" Максим Ефимов выиграл выборы в Краматорском округе №48 с 55,84%, обогнав своего соперника Дениса Ошурка на 35,79%.

Также Микиша из "Слуги народа" выиграл выборы у бывшей жены Мураева, обогнав ее на 15,04%.

Муж Королевской, которая проходит в Раду как №4 в партийном списке "Оппозиционной платформы", выиграл выборы в Славянске.

Больше новостей о: Выборы Внеочередные выборы ВР БПП Ярослав Дубневич

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