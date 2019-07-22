Дубневич выиграл у кандидата от "Голоса" во Львовской области

Депутат Верховной Рады Ярослав Дубневич (фракция "Блок Петра Порошенко") как самовыдвиженец выиграл выборы в депутаты Рады в одномандатном избирательном округе №120 (Городокский район) во Львовской области.\r\nОб этом свидетельствуют результаты выборов на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.\r\nСогласно им, Дубневич набрал 44,28%, или 28,47 тыс. голосов, а его ближайший соперник Тарас Елейко (партия "Голос") набрал 19,04% голосов.\r\nТретье место занял Владимир Гирняк (партия "Гражданская позиция"), набрав 17,75%, или 11,414 тыс. голосов.\r\nДубневич является действующим председателем парламентского комитета по вопросам транспорта. Как сообщали Українські Новини, самовыдвиженец от фракции "Блок Петра Порошенко" Максим Ефимов выиграл выборы в Краматорском округе №48 с 55,84%, обогнав своего соперника Дениса Ошурка на 35,79%. Также Микиша из "Слуги народа" выиграл выборы у бывшей жены Мураева, обогнав ее на 15,04%. Муж Королевской, которая проходит в Раду как №4 в партийном списке "Оппозиционной платформы", выиграл выборы в Славянске.