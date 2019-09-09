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09 сентября 2019, понедельник, 08:10 128
Происшествия 2019-09-09T09:15:01+03:00
Українські Новини
На Крым обрушился мощный шторм: 6 человек погибли

На Крым обрушился мощный шторм: 6 человек погибли

В оккупированном Крыму разбушевался мощный шторм, который забрал уже 6 жизней. Стихия ударила 8 сентября на южное побережье полуострова, в районе Большой Ялты. В российском "управлении МЧС" в аннексированном Крыму информируют, что несколько человек не удается достать из воды.

В сети появилось видео убийственного шторма.

Три человека погибли в Отрадном в районе пляжа "Краб", двое недалеко от замка "Ласточкино гнездо" и еще один - в районе Массандры. На сушу достали только одно тело.

По данным спасателей и меорологов, шторм достиг 5 баллов. Также сообщается, что спасателям удалось вытащить на берег четырех человек, а одну женщину спасли очевидцы.

 

Как сообщали Українські новини, из-за шторма в Крыму в Крымский мост врезался плавучий кран.

Лето в Киеве превысило климатическую норму почти на 3 градуса.

Тем временем погода на сентябрь ожидается почти летняя с приятными дневными температурами и умеренными осадками.

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