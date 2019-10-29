Витрати бюджету на антикорупційні органи зросли до 4,6 млрд грн, а доходи - у 3 рази менше, - експерт

Витрати державного бюджету України на антикорупційні органи зросли до 4,6 млрд гривень при доходах 1,5 млрд гривень.

Про це написав фінансовий експерт Віктор Скаршевський на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Витрати держбюджету на антикорупційні органи беруть свій початок з 2015 року. За 6 років на 6 антикорупційних органів витрати держбюджету складають 12,3 млрд грн. Витрати на "антикорупцію" з 2015 року збільшилися в 26 разів (!): - з 178 млн грн у 2015 до 4,6 млрд грн в 2020", - повідомив Скаршевський.

При цьому доходи держбюджету від боротьби з корупцією за 9 місяців 2019 року склали 1,5 млрд грн.

Інфографіка: Віктор Скаршевський/Facebook

Експерт зазначив, що українські платники податків на антикорупційні органи витрачають близько $500 млн (включаючи плани на 2020 рік), а відповідного результату не спостерігається.

"При цьому ми спостерігаємо постійні скандали між антикорупційними органами, то нічні посиденьки вдома у президента (вже колишнього), то прослуховування в акваріумі, то прослушку у вентиляційній системі, то звинувачення один одного в державній зраді і так далі і тому подібне. При цьому корупції менше не стає. Якщо не більше. І ніхто з топ-корупціонерів досі не покараний Мені одному здається, що українські громадяни надто дорого платять за цей антикорупційний цирк?", - підсумував Скаршевський.

Документи: Віктор Скаршевський/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ та ДБР отримали право на прослушку. Також Зеленський підтримує перезавантаження НАБУ.

Тим часом профільний комітет Ради має намір включити в план роботи чергової відбір аудитора НАБУ від ВРУ.