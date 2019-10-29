підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.4 27.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Витрати бюджету на антикорупційні органи зросли до 4,6 млрд грн, а доходи - у 3 рази менше, - експерт
29 жовтня 2019, вівторок, 11:19 23
Економіка 2019-10-29T14:00:04+02:00
Українські Новини
Витрати бюджету на антикорупційні органи зросли до 4,6 млрд грн, а доходи - у 3 рази менше, - експерт

Витрати бюджету на антикорупційні органи зросли до 4,6 млрд грн, а доходи - у 3 рази менше, - експерт

НАБУ, САП, Антикорупційні органи, Держбюджет, Віктор Скаршевський
Гроші. Фото: НАБУ
Гроші. Фото: НАБУ

Витрати державного бюджету України на антикорупційні органи зросли до 4,6 млрд гривень при доходах 1,5 млрд гривень.

Про це написав фінансовий експерт Віктор Скаршевський на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Витрати держбюджету на антикорупційні органи беруть свій початок з 2015 року. За 6 років на 6 антикорупційних органів витрати держбюджету складають 12,3 млрд грн. Витрати на "антикорупцію" з 2015 року збільшилися в 26 разів (!): - з 178 млн грн у 2015 до 4,6 млрд грн в 2020", - повідомив Скаршевський.

При цьому доходи держбюджету від боротьби з корупцією за 9 місяців 2019 року склали 1,5 млрд грн.

Інфографіка: Віктор Скаршевський/FacebookІнфографіка: Віктор Скаршевський/Facebook

Експерт зазначив, що українські платники податків на антикорупційні органи витрачають близько $500 млн (включаючи плани на 2020 рік), а відповідного результату не спостерігається.

"При цьому ми спостерігаємо постійні скандали між антикорупційними органами, то нічні посиденьки вдома у президента (вже колишнього), то прослуховування в акваріумі, то прослушку у вентиляційній системі, то звинувачення один одного в державній зраді і так далі і тому подібне. При цьому корупції менше не стає. Якщо не більше. І ніхто з топ-корупціонерів досі не покараний Мені одному здається, що українські громадяни надто дорого платять за цей антикорупційний цирк?", - підсумував Скаршевський.

Документи: Віктор Скаршевський/FacebookДокументи: Віктор Скаршевський/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ та ДБР отримали право на прослушку. Також Зеленський підтримує перезавантаження НАБУ.

Тим часом профільний комітет Ради має намір включити в план роботи чергової відбір аудитора НАБУ від ВРУ.

Більше новин про: НАБУ САП Антикорупційні органи Держбюджет Віктор Скаршевський

Архів
Новини
Для проведення реальної реформи з судової системи потрібно прибрати "грантоїдів", - юрист 14:21
"Укрзалізниця" почне процедуру IPO 14:15
ЗСУ проведе ракетні стрільби над Чорним морем на початку листопада 14:11
Похолоднішає до -5 і підуть дощі: прогноз погоди в Україні на середину тижня 13:48 Карта
Дифтерія прогресує: в Україні вже зафіксували 18 випадків зараження 13:33
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Зеленський з Разумковим, але без Гончарука, поклали квіти на честь визволення України від нацистів 12:16
Роман Опімах та Крістіна Браіловська головні претенденти на голову Держгеонадр 11:59 Інфографіка
Співачка Приходько отримає компенсацію за незаконне використання її образу в агітації Порошенка 11:35
Постачання російського вугілля в бізнес-інтересах Коломойського знищує українську вугледобувну галузь, - Волинець 11:19
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Візит Зеленського до Японії обійшовся дорожче поїздки до Трампа і Трюдо 10:11 Документ
Ректор луцького університету забув задекларувати майно на понад 2 млн гривень 14:27
Грановський отримав імміграційну візу в Ізраїль, – ЗМІ 21:19
Зеленський призначив київським губернатором бізнесмена Чернишова 15:20
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok