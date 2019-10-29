У Києві на проспекті Науки стався викид радіації

В одному з будинків Центральної геофізичної обсерваторії в Києві на проспекті Науки зафіксували підвищений рівень радіації. Про це повідомила прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Підвищений рівень радіаційного випромінювання виявили в будівлі фізико-хімічної лабораторії, розташованої на проспекті Науки, 39. "Під час проведення радіаційної розвідки підтверджено наявність перевищення рівня радіаційного випромінювання всередині окремого приміщення будівлі лабораторії", - заявили в ДСНС України. За словами рятувальників, підвищений рівень радіації зафіксовано лише усередині приміщення, зовні радіаційний фон був у нормі. Загрози персоналу лабораторії та навколишньому середовищу немає. В ДСНС додали, що забруднені фрагменти будівлі будуть утилізовані. Про причини викиду радіації нічого не повідомляється. Як повідомляли Українські Новини, тайфун "Хагибис" в Японії змив радіоактивні мішки з Фукусіми в океан, а вчені виявили спалах радіації в Антарктиді. Нагадаємо, 23 вересня в Чорнобильській зоні сталася пожежа.