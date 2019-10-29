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29 жовтня 2019, вівторок, 09:25 48
Суспільство 2019-10-29T09:30:26+02:00
Українські Новини
У Києві на проспекті Науки стався викид радіації

У Києві на проспекті Науки стався викид радіації

Київ, ДСНС України, Радіація, Лабораторія, Випромінювання
Протигаз. Фото: pixabay
Протигаз. Фото: pixabay

В одному з будинків Центральної геофізичної обсерваторії в Києві на проспекті Науки зафіксували підвищений рівень радіації. Про це повідомила прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Підвищений рівень радіаційного випромінювання виявили в будівлі фізико-хімічної лабораторії, розташованої на проспекті Науки, 39.

"Під час проведення радіаційної розвідки підтверджено наявність перевищення рівня радіаційного випромінювання всередині окремого приміщення будівлі лабораторії", - заявили в ДСНС України.

За словами рятувальників, підвищений рівень радіації зафіксовано лише усередині приміщення, зовні радіаційний фон був у нормі. Загрози персоналу лабораторії та навколишньому середовищу немає.

В ДСНС додали, що забруднені фрагменти будівлі будуть утилізовані. Про причини викиду радіації нічого не повідомляється.

Як повідомляли Українські Новини, тайфун "Хагибис" в Японії змив радіоактивні мішки з Фукусіми в океан, а вчені виявили спалах радіації в Антарктиді.

Нагадаємо, 23 вересня в Чорнобильській зоні сталася пожежа.

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