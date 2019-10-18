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18 октября 2019, пятница, 17:56 23
Жизнь 2019-10-18T18:02:33+03:00
Українські Новини
В Антарктиде обнаружили радиоактивные ледники

В Антарктиде обнаружили радиоактивные ледники

Чернобыльская АЭС, Радиация, Антарктида, Фукусима, Ядерные испытания
Антарктида. Фото: NASA
Антарктида. Фото: NASA

Ученые из Европейского центра изучения окружающей среды обнаружили, что ледники в Антарктиде испускают радиацию. Об этом сообщает Science Alert

Исследователи засекли радиоактивные изотопы хлор-36 и бериллий-10, которые остались в снегах Антарктиды после ядерных испытаний. Несколько лет назад количество этих изотопов в атмосфере над Антарктикой превышало норму в 10 раз.

Ранее радиоактивные элементы также обнаруживали во время снегопада вблизи русской исследовательской станции Восток. Авторы исследования говорят, что обнаруженная радиация не может серьезно навредить атмосфере Земли. Тем не менее, открытие напоминает, насколько долгоиграющими могут быть последствия от ядерных взрывов.

В большинстве случаев, сегодня последствия ядерных катастроф и повышенный радиационный фон в разных местах планеты вспоминают в контексте аварии на Чернобыльской АЭС или АЭС Фукусима-1. Но, согласно новому исследованию, причиной радиоактивного излучения в 2019-м могут быть испытания ядерного оружия, которые проводило правительство США в середине прошлого века.

Как сообщали Українські Новини, от Антарктиды откололся айсберг весом 315 млрд тонн. Ранее в Украине было решено хоронить радиоактивные отходы только в четырех видах хранилищ, после возобновления переработки ядерных отходов на Чернобыльской АЭС.

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