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23 октября 2019, среда, 18:40 53
Происшествия 2019-10-23T18:44:12+03:00
Українські Новини
В Чернобыльской зоне произошел пожар

В Чернобыльской зоне произошел пожар

Пожар, Пожар в Чернобыльской зоне, Чернобыльская зона
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС

Вчера, 22 октября, на территории Чернобыльской зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения загорелись три полуразрушенных здания и травяной настил. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что пожар произошел в селе Кошевка.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в оперативно-диспетчерскую службу 11-го Государственного пожарно-спасательного отряда г. Чернобыль в 17:30.

Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧСПожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС

"На место происшествия выехали спасатели 11-й Государственной пожарно-спасательной части г. Чернобыль. Также к тушению пожара присоединились работники Паришивского лесничества ДСП "Северная Пуща". Пожар локализован в 18:50 и полностью ликвидирован в 23:10. К ликвидации пожара было привлечено 16 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники", - говорится в сообщении.

На данный момент устанавливается причина пожара. 

По данным спасателей, жертв и пострадавших нет.

Как сообщали Українські Новини, иностранные "сталкеры" штурмуют Чернобыльскую зону.

Также Чернобыль набирает бешеную популярность за границей: топ-5 стран, из которых едут больше всего.

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