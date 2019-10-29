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29 жовтня 2019, вівторок, 08:47 25
Верховна Рада і партії 2019-10-29T10:00:03+02:00
Українські Новини
Сьогодні Рада розгляне введення штрафів за "кнопкодавство"

Сьогодні Рада розгляне введення штрафів за "кнопкодавство"

кнопкодавство, Верховна Рада, юридична освіта
Верховна Рада. Фото:
Верховна Рада. Фото: "Цензор. net"

Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок розгляне законопроект №2148 про штрафи за неперсональне голосування депутатів парламенту і №1144 про заборону призначати генеральним прокурором осіб без юридичної освіти в першому читанні після того, як представник Зеленського ініціював штрафи для "кнопкодавів" до 85 тис. гривень.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Спочатку Рада розгляне в 1-му читанні законопроекти №2045 про надання статусу і соціальних гарантій учасникам АТО і ООС, №2063 про правовий захист для засуджених, №2148 і №1127 про штрафи за неперсональне голосування депутатом, №1144 про повернення вимоги вищої юросвіти до генпрокурора, №1150 про штрафи за порушення норм перевезення дітей, №1164 про забезпечення правової допомоги свідку, №2066 про поводження з небезпечними відходами, №1170 про держрегулювання в сфері мийних засобів і №2031 про підвищення особам з інвалідністю соцвиплат.

На порядку вказано ратифікація договору зі Сполученими Штатами Америки про податкові вимоги до іноземних рахунків FATCA (№0001) та відповідні проекти зміни законодавства з його прийняттям (№2102, №2103), а також у 2-му читанні №0905 про технічне облаштування кордону, №0869 про доступ громадян до водних об'єктів, №0879 про концесії, №0876 про оренду для дитячих садків, №0878 про встановлення для низки товарів під час державних закупівель ціни з урахуванням місцевої складової.

Як повідомляли Українські Новини, "кнопкодавів" від "Слуги народу" попередили про необхідність дотримання закону. Тим часом генпрокуратура хоче звільнити 218 прокурорів.

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