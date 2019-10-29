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29 жовтня 2019, вівторок, 08:46 8
Транспорт 2019-10-29T08:53:27+02:00
Українські Новини
Пора перевзуватися: "Укравтодор" закликав водіїв змінити шини через сніг

Пора перевзуватися: "Укравтодор" закликав водіїв змінити шини через сніг

Погода, Дороги, Укравтодор, Автомобіль
Слід від шин. Фото: pixabay
Слід від шин. Фото: pixabay

Найближчим часом погода в Україні погіршиться і Державне агентство автомобільних доріг України закликало водіїв автомобілів підготувати свої транспортні засоби до зимового часу.

Про це "Укравтодор" повідомив на своїй сторінці на Facebook.

"Пора переходити на зимові шини! Застерігаємо від небезпеки і просимо вчасно змінити літні шини на зимові. З погіршенням погодних умов автомобілі на літніх шинах перетворюються в небезпечний і некерований вид транспорту", - йдеться в повідомленні.

Згідно з правилами дорожнього руху, з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.

Як повідомляли Українські Новини, антициклон Oldenburgia несе в Україну холод і морози, так що варто дістати теплі речі і готуватися до заморозків. "Укравтодор" ввів з жовтня автоматичне зважування авто і розповів про те, як це буде працювати на практиці.

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