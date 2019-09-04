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04 сентября 2019, среда, 12:54 417
Транспорт 2019-09-04T13:07:11+03:00
Українські Новини
Автоматическое взвешивание авто планируют запустить в октябре: как это будет работать

Автоматическое взвешивание авто планируют запустить в октябре: как это будет работать

Пункт взвешивания авто. Фото: Transportica.
Пункт взвешивания авто. Фото: Transportica.

"Укравтодор" в этом году планирует запустить весовой контроль на украинских дорогах для обеспечения безопасности движения и сохранения качества дорог. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак.

Несмотря на то, что весовой контроль не входит в сферу ответственности ведомства, "Укравтодор" собирается запустить систему, которая встраивается в дорогу и автоматически взвешивает автомобиль во время движения. Если же машина перегружена, нарушение фиксируется и автоматически насчитывается штраф. "Информация сразу передается в Трансбезопасность или полицию. Полиция должна остановить эту машину и обеспечить ее разгрузку", - объяснил чиновник.

Первые 6 таких пунктов появятся на въездах в Киев уже в октябре этого года. Стоимость одной такой системы, которая, по словам и.о. главы "Укравтодора", является полностью автоматизированной и исключает человеческий фактор - 1 млн евро. Старт проекта профинансирует Мировой банк и другие представители международных финансовых организаций. За чей счет контрольные ворота будут делать в дальнейшем, пока неизвестно.

"Если проект будет удачным, мы убедим политиков, что это нужно, и будем искать дополнительное финансирование. Есть возможность получить деньги с грантов Евросоюза, наши друзья с Брюсселя говорят, что готовы искать для нас финансирование на системы автоматического контроля веса. Часть денег может быть грантовой, часть - бюджетной, часть может быть с фонда безопасности - всё это вопрос будущего", - сказал Новак.

Он также добавил, что "государство будет иметь большие потери, если этот вопрос не будут контролировать".

Как сообщали Українські новини, Зеленский поручил провести кадровую перезагрузку в "Укравтодоре" до 2020 года.

Также были названы 7 шагов к хорошим дорогам в Украине.

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