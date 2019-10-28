У Києві бійка між п'яними відвідувачами ресторану закінчилася стріляниною

У суботу, 26 жовтня, в Києві ввечері біля ресторану Mister Cat на Оболонському проспекті, 26, стався масовий конфлікт з бійкою і пострілами. Відео інциденту опублікував "Київ Оперативний" у Facebook.

Так, повідомляється, що початок конфлікту відбувся ще в самому ресторані, а пізніше учасники бійки вийшли на вулицю.

На відео можна спостерігати, що учасників бійки було близько 10, і деякі з них скористалися зброєю, зробивши постріли.

Зупинити бійку намагалися охоронці приватної охоронної фірми, а потім на місце інциденту прибули правоохоронці. Учасників бійки затримали в ресторані, вони були в стані сильного алкогольного сп'яніння.

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