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  • У Києві бійка між п'яними відвідувачами ресторану закінчилася стріляниною
28 жовтня 2019, понеділок, 18:15 8
Події 2019-10-28T20:15:02+02:00
Українські Новини
У Києві бійка між п'яними відвідувачами ресторану закінчилася стріляниною

У Києві бійка між п'яними відвідувачами ресторану закінчилася стріляниною

стрілянина, стрілянина в Києві, Бійка

У суботу, 26 жовтня, в Києві ввечері біля ресторану Mister Cat на Оболонському проспекті, 26, стався масовий конфлікт з бійкою і пострілами. Відео інциденту опублікував "Київ Оперативний" у Facebook.

Так, повідомляється, що початок конфлікту відбувся ще в самому ресторані, а пізніше учасники бійки вийшли на вулицю.

На відео можна спостерігати, що учасників бійки було близько 10, і деякі з них скористалися зброєю, зробивши постріли.

Зупинити бійку намагалися охоронці приватної охоронної фірми, а потім на місце інциденту прибули правоохоронці. Учасників бійки затримали в ресторані, вони були в стані сильного алкогольного сп'яніння.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві на трамвайній зупинці застрелили людини.

Також бійку зі стріляниною і крадіжками влаштували біля супермаркету в Києві.

Раніше кавказець підстрелив дівчину-бармена в ресторані на Троєщині в Києві.

Крім того, в Києві кавказці обстрілювали плавучий ресторан на Дніпрі.

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