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05 октября 2019, суббота, 21:30 65
Происшествия 2019-10-05T21:31:48+03:00
Українські Новини
Драку со стрельбой и кражами устроили возле супермаркета в Киеве

Драку со стрельбой и кражами устроили возле супермаркета в Киеве

Пистолет. Фото: pixabay
Пистолет. Фото: pixabay

Правоохранители разыскивают злоумышленников, устроивших драку и стрельбу возле супермаркета на улице Закревского в Киеве.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Нацполиции в Киеве, передают Українськi Новини.

"Происшествие произошло вчера вечером возле супермаркета на улице Закревского в Деснянском районе столицы. Полицейские получили сообщение о драке с потерпевшим и сразу выехали для выяснения причин и обстоятельств происшествия", - сказано в нем.

Правоохранители установили, что словесная перепалка началась в супермаркете между компанией из трех молодых людей и выпившим мужчиной. Отмечается, что мужчина позвонил своим знакомым, которые на улице помогли ему решить конфликт.

Когда все расходились, он заметил, что у него пропал телефон и попросил оппонентов его вернуть, однако вскоре к супермаркету подъехали две машины, из которых выбежали неизвестные и начали бить потерпевшего и четырех его друзей.

Во время конфликта раздался выстрел - и злоумышленники скрылись на двух иномарках. При осмотре на месте происшествия изъяли одну гильзу. В результате драки мужчина 1947 года рождения получил телесные повреждения, после чего был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и травмой ноги.

Кроме того, у его знакомых исчезла сумка и мобильный телефон.

Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. На данный момент проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре правоохранители изъяли у угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве мужчины тубус из гранатомета, карабин и пистолет.

Ранее стрелявшего в троллейбусе Киева мужчину задержали в другом троллейбусе. Кроме того, в Киеве мужчина из-за собаки устроил стрельбу по посетителям кафе.

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