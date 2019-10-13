В Киеве на трамвайной остановке застрелили человека

В воскресенье, 13 октября, в Шевченковском районе Киева на улице Дегтяревской неизвестные устроили стрельбу на трамвайной остановке. После чего мужчины сели в черный Toyota Camry и скрылись в сторону станции метро "Лукьяновская". Полиция ввела оперативный план "Сирена".

Инцидент случился около 18:30, сообщает "Информатор" со ссылкой на собственные источники.

Двое мужчин кавказской внешности совершили пять выстрелов и ранили человека на остановке трамваев по улице Дегтяревской. После чего они скрылись на черном Toyota Camry с номерами АХ2531ЕО в сторону станции метро "Лукьяновская". Номера зарегистрированы на Daewoo Lanos. Злоумышленники вооружены. Полиция ввела оперативный план "Сирена". Из возможных особых примет, у авто могут быть диски в форме звезд.

Как сообщает пресс-служба полиции, от полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Всем, кто владеет любой информацией, просьба сообщить на 102. Отметим, что "Сирену" вводят, когда происходит розыск вооруженных и других преступников, представляющих повышенную общественную опасность.

Как сообщали Українські Новини, драку со стрельбой и кражами устроили возле супермаркета в Киеве.

Ранее стрелявшего в троллейбусе Киева мужчину задержали в другом троллейбусе,