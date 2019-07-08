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08 июля 2019, понедельник, 11:58 1950
Происшествия 2019-07-08T14:00:03+03:00
Українські Новини
Кавказец подстрелил девушку-бармена в ресторане на Троещине в Киеве

Кавказец подстрелил девушку-бармена в ресторане на Троещине в Киеве

Место перестрелки. Фото:
Место перестрелки. Фото: "Информатор"

В понедельник, 8 июля, на Троещине в ресторане Capri по адресу улица Теодора Драйзера, 4А произошла стрельба. В зал заведения прорвался иностранец кавказской внешности и ранил девушку-бармена в плечо. Стрелку удалось скрыться с места происшествия, сообщает "Информатор".

ЧП произошло около 2:45. 

По словам сотрудников полиции, в ресторан Capri настойчиво пытался войти иностранец кавказской внешности, которого также настойчиво не пускала охрана заведения. Мужчину это разозлило, он достал травматический пистолет и выстрелил в охранника. Стрелок не попал в секьюрити, но, воспользовавшись суматохой, прорвался на кухню заведения и совершил несколько выстрелов. Одна из пуль попала в девушку-бармена и прошла на вылет через плечо. Прибывшие на место происшествия медики в срочном порядке госпитализировали барменшу в ближайшую больницу.

После стрельбы мужчине удалось выбежать из ресторана и скрыться во дворах Троещины. На месте работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. На данный момент все усилия правоохранителей направлены на поимку стрелка.

Место перестрелки. Фото: Место перестрелки. Фото: "Информатор"

Как сообщали Українські Новини, в Киеве кавказцы обстреляли плавучий ресторан на Днепре. Позже полиция их задержала.

Также под Киевом задержали двух иностранцев, подозреваемых в похищении человека.

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