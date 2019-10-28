Разумков публічно вакцинувався від дифтерії

Сьогодні, 28 жовтня, кілька депутатів Верховної Ради від партії "Слуга народу" вакцинувалися від дифтерії, а також глава парламенту Дмитро Разумков. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив депутат Михайло Радуцький. Так, Радуцький повідомив, що він вакцинувалася разом з Сергієм Бабаком і Дмитром Разумковим. Також депутат від "Слуги народу" порекомендував вакцинуватися всім громадянам. За словами Радуцького, в Україні вакцини від дифтерії в достатній кількості. "Сьогодні разом із Дмитро Разумковим і Сергієм Сергій Бабаком вакцинувалися від дифтерії!! І радимо це зробити всім громадянам!!! До речі вакцина в Україні в достатній кількості", - написав депутат Радуцький. "Слуги народу" вакцинуються. Фото: Facebook\/Максим Радуцький Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я підтвердило спалах дифтерії. Тим часом Міністерство охорони здоров'я зареєструвало випадок дифтерії в Києві. А в ЗМІ з'явилася інформація, що сироватки від дифтерії в Україні вже не вистачає.