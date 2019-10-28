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28 жовтня 2019, понеділок, 17:15 10
Верховна Рада і партії 2019-10-28T17:47:09+02:00
Українські Новини
Разумков публічно вакцинувався від дифтерії

Разумков публічно вакцинувався від дифтерії

Дмитро Разумков, Михайло Радуцький, Дифтерія
Дмитро Разумков вакцинується. Фото: Facebook/Михайло Радуцький
Дмитро Разумков вакцинується. Фото: Facebook/Михайло Радуцький

Сьогодні, 28 жовтня, кілька депутатів Верховної Ради від партії "Слуга народу" вакцинувалися від дифтерії, а також глава парламенту Дмитро Разумков. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив депутат Михайло Радуцький.

Так, Радуцький повідомив, що він вакцинувалася разом з Сергієм Бабаком і Дмитром Разумковим.

Також депутат від "Слуги народу" порекомендував вакцинуватися всім громадянам.

За словами Радуцького, в Україні вакцини від дифтерії в достатній кількості.

"Сьогодні разом із Дмитро Разумковим і Сергієм Сергій Бабаком вакцинувалися від дифтерії!! І радимо це зробити всім громадянам!!! До речі вакцина в Україні в достатній кількості", - написав депутат Радуцький.

"Слуги народу" вакцинуються. Фото: Facebook/Максим Радуцький

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я підтвердило спалах дифтерії.

Тим часом Міністерство охорони здоров'я зареєструвало випадок дифтерії в Києві.

А в ЗМІ з'явилася інформація, що сироватки від дифтерії в Україні вже не вистачає.

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