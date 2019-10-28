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28 жовтня 2019, понеділок, 13:04 20
Події 2019-10-28T15:00:03+02:00
Українські Новини
В аеропорту "Київ" терміново евакуювали пасажирів через "надзвичайну ситуацію"

В аеропорту "Київ" терміново евакуювали пасажирів через "надзвичайну ситуацію"

аеропорт
Люди в
Люди в "Жулянах". Фото: Ольга Мальчевская

В аеропорту "Київ" (Жуляни) через надзвичайну ситуацію евакуювали частину пасажирів. Про це повідомляє журналістка BBC Ольга Мальчевська. Також цю інформацію підтвердили на сайті "Сегодня" - евакуацію в аеропорту оголосили через повідомлення про мінування.

Пасажирів аеропорту посадили в автобуси, але ніхто не пояснює людям, що відбувається.

"З аеропорту "Жуляни" усіх евакуюють, в оголошенні говорять, що сталася "надзвичайна ситуація". Люди між собою обговорюють, що знайшли якусь підозрілу сумку. При цьому деяких пасажирів продовжують саджати на літак. Народ не розуміє, або йти на посадку або на вихід", – написала Мальчевская в Facebook.

В подальшому Мальчевская повідомила, що її пасажирів рейсу посадили в автобуси, але ніхто не пояснює людям, що відбувається.

"Зігнали всіх нас в 2 автобуса і тримають на злітній смузі з 11:50. Після 20 хв в закритих автобусах, коли вже важко було дихати, нарешті хоча б відкрили двері, щоб заходив повітря. Скільки так будемо стояти і який далі план ніхто не розуміє. Ніяких пояснень, комунікація з пасажирами відсутня. Мобільний інтернет переривається. Люди роздратовані, багато хто з дітьми", – написала журналістка.

 

"На місці працюють співробітники поліції і вибухотехніки, розпочата перевірка аеропорту. Швидше за все, знову почалося у кого осіннє загострення. Зараз пасажири покинули будівлю аеропорту. На площу перед ним підігнали автобуси, в яких люди зможуть зігрітися. Зазвичай в таких випадках аеропорт перевіряють 1 1,5 години ", - розповіли "Сьогодні" в прес-службі аеропорту" Київ "імені Сікорського.

Як повідомляли Українські Новини, у Харкові "мінували" 311 об'єктів, людей не евакуйовували. Раніше станцію "Почайна" у Києві закривали через повідомлення про мінування. У серпні невідомий повідомив про мінування аеропорту, вокзалу і ще 11 об'єктів у Львові.

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Софія Федина. Фото: Facebook/Sofiya Fedyna
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