Зеленський з Разумковим, але без Гончарука, поклали квіти на честь визволення України від нацистів

Президент Володимир Зеленський і голова Верховної Ради Дмитро Разумков взяли участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні у зв'язку з 75-ю річницею вигнання нацистів з України.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Церемонія відбулася в Парку вічної слави в Києві.

Зеленський поклав квіти до могили Невідомого солдата та вшанував пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Зазначимо, згідно з протоколом, покладає квіти президент, спікер і прем'єр-міністр. Але на покладанні прем'єра не було. Нещодавно Гончарук оскандалився присутністю на концерті неоцистської групи "Сокира Перуна", яка заперечує холкост і проповідує першість "білої раси".

28 жовтня Україна відзначає день остаточного вигнання військ нацистської Німеччини та її союзників під час Другої світової війни за межі сучасної території України.

Як повідомляли Українські Новини, 29 вересня головний рабин Києва та України Яків дов Блайх заявив, що Президент вперше не з'явився вшанувати пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру. У той же день ЗМІ повідомили, що Зеленський 29 вересня відвідав жалобний марш, однак не афішував свою присутність. Водночас в Офісі Президента не знають, коли Зеленський відвідав Бабин Яр.