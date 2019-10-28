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  • Держбюджет недоотримав 20,4 млрд гривень через зміцнення гривні, - міністр фінансів
28 жовтня 2019, понеділок, 11:14 18
Економіка 2019-10-28T12:30:03+02:00
Українські Новини
Держбюджет недоотримав 20,4 млрд гривень через зміцнення гривні, - міністр фінансів

Держбюджет недоотримав 20,4 млрд гривень через зміцнення гривні, - міністр фінансів

Оксана Маркарова, Держбюджет-2020, Дербюджет, Укріплення гривні
Оксана Маркарова
Оксана Маркарова

Державний бюджет у поточному році недоотримав 20,4 млрд гривень через зміцнення гривні.

Про це міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила в інтерв'ю виданню "Лівий берег", передають Українські Новини.

За словами Маркарової, є три фактори, які впливають на недоотримання доходів у бюджеті на даний момент.

"Перший - це безпосередньо курс, тому що ми розраховували 28,2 гривні за долар, середній курс набагато міцніший. Другий - це прийняття попередньою Верховною Радою змін у Податковий кодекс, які надали податкову пільгу для тих, хто завозить обладнання для сонячних станцій і вітряних станцій. Це обійшлося нам за дев'ять місяців в 5,6 млрд гривень, а це велика сума", - повідомила вона.

Також вона зазначила, що третім фактором є питання фактичного розмитнення газу Національною акціонерною компанією "Нафтогаз" у порівнянні з очікуваними показниками та іншими постачальниками.

"По-перше, світова ціна на газ значно менша, ніж очікували. Це, з одного боку, добре, тому що позитивно впливає на тарифи, адже протягом значної частини року у нас реальна ціна, за якою "Нафтогаз" імпортує і продає далі газ, нижче, ніж регульована стеля. Але також це означає, що митні платежі від розмитнення газу менші", - повідомила Маркарова.

Також вона зазначила, що в цьому році "Нафтогаз" по-іншому розмитнює газ - тримає його в режимі митного складу і не розмитнює, поки не продасть, що також сильно позначилося на надходженнях до держбюджету.

Як повідомляли Українські Новини, 18 жовтня Рада прийняла держбюджет-2020 у першому читанні.


У вересні дефіцит держбюджету становив 5,3 млрд гривень.

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