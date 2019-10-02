В сентябре дефицит госбюджета составил 5,3 млрд гривен

В сентябре государственный бюджет недовыполнен по доходам на 7,3% или на 5,3 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

Доходы госбюджета за отчетный период составили 67,884 млрд гривен при плане в 73,204 млрд гривен.

Следовательно, госбюджет в сентябре по доходам выполнен с дефицитом в 5,320 млрд гривен.

Доходы общего фонда госбюджета в сентябре составили 56,750 млрд гривен при плане 63,467 млрд гривен, спецфонда – 11,134 млрд гривен при плане в 9,736 млрд гривен.

Поступление ЕСВ в сентябре составило 22,161 млрд гривен, тогда как в прошлом году в сентябре этот показатель составил 18,731 млрд гривен.

В январе-сентябре госбюджет по доходам выполнен на 95,2%.

Доходы госбюджета за 9 месяцев составили 739,680 млрд гривен при плане в 777,042 млрд гривен.

За 9 месяцев от ЕСВ поступило 198,710 млрд гривен, тогда как в прошлом году за этот же период поступило 163,853 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в первом квартале государственный бюджет был выполнен по доходам на 95,3%.

Доходы общего фонда в 1-м квартале в сумме 178,2 млрд гривен составляли 91,8% от росписи по нескольким причинам: сокращение производства табака; освобождение с января 2019 года от налогообложения НДС импорта солнечных батарей; уменьшение объема импорта природного газа НАК "Нефтегаз Украины"; укрепление гривны; переплата на начало февраля по рентной плате за природный газ в сумме 0,6 млрд гривен.

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в сентябре сократился на 0,3% с 61,83 млрд гривен (на 1 сентября) до 61,618 млрд гривен (на 1 октября).

Кабинет министров планирует выплачивать финансовую поддержку тем украинским семьям, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% своих доходов. Об этом говорится в программе действий правительства, текст которой опубликован на сайте Верховной Рады.