Всі області розпочали опалювальний сезон, - Мінрегіон

Станом на 8:30 28 жовтня всі області розпочали опалювальний сезон, підключення систем опалення житлового фонду почалося в 16 областях і Києві.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій, передають Українські Новини.

Зокрема, підключення систем опалення житлових будинків розпочалося в Миколаївській, Луганській і Кіровоградській областях.

Опалення соціальних об'єктів почала підключати Херсонська область.

Станом на ранок понеділка опалення житлового фонду не підключено у Волинській, Закарпатській, Львівській, Одеській, Тернопільській, Херсонській, Черкаській і Чернівецькій областях.

Більше ніж половина житлових будинків підключені до опалення в Івано-Франківській (80,0%), Вінницькій (60,9%) і Харківській (57,8%) областях.

Більше ніж половина соціальних об'єктів підключені до опалення в Житомирській (66,2%), Івано-Франківській (92,9%), Вінницькій (68,3%), Кіровоградській (73,6%), Черкаській (58,7%), Чернігівській (60,3%), Сумській (79,8%), Харківській (59,7%), Донецькій (58,4%) і Полтавській (52,8%) областях.

У Києві до опалення підключено 95,7% об'єктів соціальної сфери і 42,8% житлового фонду.

Як повідомляли Українські Новини, з 28 жовтня в Україні очікується значне похолодання.

Тим часом у КМДА спростували інформацію про підвищенні тарифів комунального підприємства "Київтеплоенерго" на теплову енергію для населення на 30% до 1 250 гривень/Гкал не відповідає дійсності. Крім того, уряд відмовився знижувати комуналку, незважаючи на пряме доручення Зеленського.