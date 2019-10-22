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22 октября 2019, вторник, 06:00 349 Карта
Жизнь 2019-10-22T06:00:03+03:00
Українські Новини
Похолодает до -5 и затянет туманами: синоптик дала прогноз до конца месяца и начало ноября

Похолодает до -5 и затянет туманами: синоптик дала прогноз до конца месяца и начало ноября

Погода, Похолодание, Прогноз погоды, долгосрочный прогноз погоды, Антициклон, погода в Украине
Туман. Фото: pixabay
Туман. Фото: pixabay

Со вторника, 22 октября, и до конца недели погода в Украине будет носить характер антициклона, то есть будет теплой, безветренной, сухой и солнечной. Однако, по всей стране ожидаются сильные туманы. При этом существенное похолодание придет уже на следующей неделе - в понедельник, 28 октября.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, в большинстве областей Украины ожидается погода без осадков, со слабым ветром, а температура воздуха также не должна существенно меняться в течение дня: столбики термометров будут колебаться в пределах +17...+24 градусов.

"Но! Туманы накатываются мощно и дружно, поэтому, если туман будет держаться половину или большую часть дня, то плотная его пелена не даст воздуху прогреваться", - рассказала Диденко.

Синоптик подчеркнула, что туманы и слабый ветер будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе и такая ситуация продлится еще до конца недели. В Киеве же 22-го октября - без осадков, туман, дневная температура воздуха около 20 градусов, если ее не "подкорректирует" вниз туман.

Диденко сообщила, что ближайшая погодная перспектива не обещает существенных изменений, но в следующий понедельник, 28 октября, температурные градусы обвалятся до +10...+14 в течение дня, а с 31-го октября -1 ноября температура воздуха поползет к ночным -1...-5 градусов, днем ​​до +5...+10 градусов.

"А пока - маловетренный туманный и относительно теплый антициклон", - сообщила синоптик.

Карты: Наталья Диденко/FacebookКарты: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о погоде зимой. Ранее синоптики предупредили о резком изменении погоды в Украине.

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