Тарифы на тепло расти не будут: в КГГА опровергли повышение цен на услугу на треть

Информация о повышении тарифов коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" на тепловую энергию для населения на 30% до 1 250 гривен/Гкал не соответствует действительности. Об этом заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Тарифы на тепло и горячую воду в Киеве пока повышаться не будут. Информация о 30-процентном подорожании не соответствует действительности", - написал Пантелеев.

Он также добавил, что опубликованный на сайте КП "Киевтеплоэнерго" расчет тарифов касается только расчетов производства тепловой энергии киевскими ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на 2020 год.

"Ведь тариф на услугу централизованного отопления и горячего водоснабжения для населения зависит не только от цен на производство тепловой энергии на ТЭЦ, но и от стоимости производства тепла на котельных и станциях теплоснабжения, а также стоимости транспортировки и поставки тепловой энергии. Именно поэтому указанные расчеты тарифов не влияют на стоимость услуг для конечного потребителя", - говорится в сообщении на сайте "Киевтеплоэнерго".

Как сообщали Українськi Новини, "Киевтеплоэнерго" инициирует повышение тарифа на производство тепловой энергии для потребностей населения на 29,6%, или на 285,82 гривен/Гкал до 1 250,01 гривен/Гкал с 1 января 2020 года.

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) увеличила тариф для "Киевтеплоэнерго" на производство тепловой энергии, которая используется для предоставления населению услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей водой, на 22,67%, или на 178,25 гривен/Гкал до 964,19 гривен/Гкал с 1 января 2019 года.

В августе 2018 года Киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 и мусоросжигательный завод "Энергия" перешли в управление "Киевтеплоэнерго".

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