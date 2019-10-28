Акції Ferrexpo шостий тиждень продовжують падіння, за минулий незначно знизилися

21-25 жовтня вартість акцій компінї, яка контролює Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (обидва - Полтавська область) компанії Ferrexpo plc (Великобританія) знизилася на 0,03%, або на 0,005 фунта стерлінгів до 1,334 фунта стерлінгів, таким чином вартість акцій компанії знижується шостий тиждень поспіль.

Про це свідчать дані на Лондонській фондовій біржі, передають Українські Новини.

Згідно з ним, 21 жовтня вартість акцій зросла до 1,348 фунта стерлінгів, а слідом, 22 жовтня, їх вартість знизилася до 1,3 фунта стерлінгів.

Також 24 жовтня вартість акцій знизилася до 1,293 фунтів стерлінгів, при цьому 25 жовтня їх вартість знову зросла до 1,334 фунтів стерлінгів.

В цілому операції здійснювалися впродовж усього тижня.

З початку року котирування акцій компанії знизилися на 29,8% (порівняно з рівнем котирувань 2 січня - 1,9 фунтів стерлінгів).

Як повідомляли Українські Новини, Жеваго залишив посаду гендиректора Ferrexpo.

Держбюро розслідувань оголосило в розшук колишнього депутата Ради та колишнього власника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго.

Також 14-18 жовтня акції Ferrexpo впали на 6,7% до 1,33 фунта стерлінгів.

Ferrexpo AG (Швейцарія), що володіє 100% Полтавського Гзк, через компанії Ferrexpo plс і Fevamotinico контролюється бізнесменом Костянтином Жеваго.