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  • Акції Ferrexpo шостий тиждень продовжують падіння, за минулий незначно знизилися
28 жовтня 2019, понеділок, 10:21 10
Економіка 2019-10-28T11:45:02+02:00
Українські Новини
Акції Ferrexpo шостий тиждень продовжують падіння, за минулий незначно знизилися

Акції Ferrexpo шостий тиждень продовжують падіння, за минулий незначно знизилися

Ferrexpo, Костянтин Жеваго, котирування на біржі, акції компаній

21-25 жовтня вартість акцій компінї, яка контролює Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (обидва - Полтавська область) компанії Ferrexpo plc (Великобританія) знизилася на 0,03%, або на 0,005 фунта стерлінгів до 1,334 фунта стерлінгів, таким чином вартість акцій компанії знижується шостий тиждень поспіль.

Про це свідчать дані на Лондонській фондовій біржі, передають Українські Новини.

Згідно з ним, 21 жовтня вартість акцій зросла до 1,348 фунта стерлінгів, а слідом, 22 жовтня, їх вартість знизилася до 1,3 фунта стерлінгів.

Також 24 жовтня вартість акцій знизилася до 1,293 фунтів стерлінгів, при цьому 25 жовтня їх вартість знову зросла до 1,334 фунтів стерлінгів.

В цілому операції здійснювалися впродовж усього тижня.

З початку року котирування акцій компанії знизилися на 29,8% (порівняно з рівнем котирувань 2 січня - 1,9 фунтів стерлінгів).

Як повідомляли Українські Новини, Жеваго залишив посаду гендиректора Ferrexpo.

Держбюро розслідувань оголосило в розшук колишнього депутата Ради та колишнього власника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго.

Також 14-18 жовтня акції Ferrexpo впали на 6,7% до 1,33 фунта стерлінгів.

Ferrexpo AG (Швейцарія), що володіє 100% Полтавського Гзк, через компанії Ferrexpo plс і Fevamotinico контролюється бізнесменом Костянтином Жеваго.

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