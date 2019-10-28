Жеваго залишив посаду гендиректора Ferrexpo

Контролює Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (обидва - Полтавська область) компанія Ferrexpo plc (Великобританія) заявляє, що її акціонер Костянтин Жеваго тимчасово залишає посаду генерального директора компанії і рада директорів призначив виконуючим обов'язки гендиректора Кріса Мэве.

Про це йдеться в повідомленні Ferrexpo на сайті Лондонської фондової біржі, передають Українські Новини.

Згідно йому, Жеваго поінформував правління компанії про своє рішення тимчасово відсторонитися від посади генерального директора, щоб зосередитися на вирішенні певних питань в Україні, що стосуються одного з підприємств.

Замість нього рада директорів Ferrexpo призначив в. о. гендиректора фінансового директора компанії Кріса Мэве.

При цьому Жеваго залишиться в раді директорів в якості незалежного невиконавчого директора.

Як повідомляли Українські Новини, екс-депутат Ради мільярдер Жеваго не з'явився на допит в ГБР. Раніше САП повернула НАБУ подання про зняття недоторканності з депутата-мільярдера Жеваго.