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  • Акции Ferrexpo пятую неделю продолжают падение, за прошлую понизились на 6,7%
21 октября 2019, понедельник, 11:14 261
Экономика 2019-10-21T11:17:12+03:00
Українські Новини
Акции Ferrexpo пятую неделю продолжают падение, за прошлую понизились на 6,7%

Акции Ferrexpo пятую неделю продолжают падение, за прошлую понизились на 6,7%

Ferrexpo, Константин Жеваго, Акции компаний

14-18 октября стоимость акций контролирующей Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Полтавская область) компании Ferrexpo plc (Великобритания) снизилась на 6,7% или на 0,07 фунта стерлингов до 1,335 фунта стерлингов, таким образом стоимость акций компании снижается пятую неделю подряд.

Об этом свидетельствуют данные на Лондонской фондовой бирже, передают Українськi Новини.

Согласно информации на бирже, 16 октября стоимость акций резко упала до 1,348 фунта стерлингов, а потом 17 октября стоимость акций снова снизилась до до 1,335 фунтов стерлингов.

При этом наибольшая цена акций в размере 1,431 футов стерлингов была зафиксирована 14 октября.

Как сообщали Українські Новини,

Госбюро расследований объявило в розыск бывшего депутата Рады и бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.

Также 4-11 октября акции Ferrexpo упали на 6,1% до 1,47 фунта стерлингов.

Ferrexpo AG (Швейцария), владеющая 100% Полтавского ГОКа, через компании Ferrexpo plс и Fevamotinico контролируется бизнесменом Константином Жеваго.

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