Разумков заявив, що Україні не варто повертатися в ПАРЄ

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що поки не бачить передумов до повернення української делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу ICTV, що вийшов в ефір 27 жовтня.

"Це рішення буде прийматися в стінах парламенту, але я вважаю, що позиція української делегації була тоді абсолютно коректною і правильною. Станом на сьогодні я не бачу передумов для зміни того рішення, яке було", – сказав він, відповідаючи на питання про те, варто чи Україні повернутися в ПАРЄ.

Разумков зазначив, що повернення Росії в ПАРЄ, через яке українська делегація відмовилася брати участь у засіданнях асамблеї, є небезпечним прецедентом.

"Російську делегацію повернули фактично без виконання ні однієї з семи резолюцій, які були застосовані до неї. Якщо в подальшому будуть такі прецеденти, це призведе до серйозного дисбалансу в Раді Європи та Євросоюзі", – додав він.

Як повідомляли Українські Новини, Макрон в ПАРЄ заявив про повну підтримку поверненню Росії.

Раніше українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ через повернення Росії.