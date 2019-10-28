підписатися на розсилку
24.8 25.2
27.45 28.05
˟
ONLINE
28.10.19 13:00 Пресс-конференция: "Угроза международному проекту c объемом инвестиций $75 млн."

28 жовтня 2019, понеділок, 08:32 33
Політика 2019-10-28T12:34:04+02:00
Українські Новини
Разумков заявив, що Україні не варто повертатися в ПАРЄ

Разумков заявив, що Україні не варто повертатися в ПАРЄ

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що поки не бачить передумов до повернення української делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу ICTV, що вийшов в ефір 27 жовтня.

"Це рішення буде прийматися в стінах парламенту, але я вважаю, що позиція української делегації була тоді абсолютно коректною і правильною. Станом на сьогодні я не бачу передумов для зміни того рішення, яке було", – сказав він, відповідаючи на питання про те, варто чи Україні повернутися в ПАРЄ.

Разумков зазначив, що повернення Росії в ПАРЄ, через яке українська делегація відмовилася брати участь у засіданнях асамблеї, є небезпечним прецедентом.

"Російську делегацію повернули фактично без виконання ні однієї з семи резолюцій, які були застосовані до неї. Якщо в подальшому будуть такі прецеденти, це призведе до серйозного дисбалансу в Раді Європи та Євросоюзі", – додав він.

 

Як повідомляли Українські Новини, Макрон в ПАРЄ заявив про повну підтримку поверненню Росії.

Раніше українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ через повернення Росії.
Архів
Новини
Нова Податкова оголосила масштабний конкурс до Офісу великих платників податків ДПС , - Верланов 12:45
Зеленський вирішив передати на приватизацію "Пущу-Водицю" та "Конча-Заспу" 12:31
Сергій Сидоренко: У листопаді кількість рейсів з Києва до столиці ЄС скорочується більше, ніж удвічі 12:31 Думка
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Зеленський з Разумковим, але без Гончарука, поклали квіти на честь визволення України від нацистів 12:16
більше новин
"Дарниця" почала проводити екскурсії по своїх підприємствах 09:01
Постачання російського вугілля в бізнес-інтересах Коломойського знищує українську вугледобувну галузь, - Волинець 11:19
Роман Опімах та Крістіна Браіловська головні претенденти на голову Держгеонадр 11:59 Інфографіка
Експертиза НАБУ/САП щодо "Роттердам+" - це макулатура, - ексголова НКРЕКП 11:11
Проект закону Кабміну про регулювання азартних ігор встановлює монополію букмекерів, - експерт 10:13
більше новин
Зброю прибери, ти мені ставити ультиматуми не можеш: Зеленський влаштував скандал в Золотому 16:40
Грановський отримав імміграційну візу в Ізраїль, – ЗМІ 21:19
Добровольці. Скріншот telegram/LastBP
Добровольці заявили, що Зеленський дав вказівку "викинути" їх із Золотого 09:49
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Синоптики розповіли, коли густі тумани покинуть Україну 13:33
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok