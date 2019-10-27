Разумков сподівається, що інформація про можливий підкуп депутатів не підтвердиться

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається на те, що інформація про можливий підкуп депутатів парламенту – членів комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики не підтвердиться.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "ICTV", передають Українські Новини.



"Мені здається, що це трохи занадто публічно відбувається. Це все-таки не шоу, це має бути питання правоохоронних органів, якщо є такий фактаж, незалежно від того, від якої політичної сили, тому що там з приводу комітету питання, а в комітеті є представники різних політичних сил. Я сподіваюся, що ця інформація (можливий підкуп членів комітету) не підтвердиться", - сказав Разумков.



Голова парламенту підкреслив, що в разі підтвердження інформації про можливий підкуп депутатів, всі винні повинні понести покарання. Він також зазначив, що при наявності достатніх доказів та передачі справ до суду, на сьогоднішній день можливо створити умови для того, щоб суди виносили справедливі рішення не боячись того, від якої політичної сили той чи інший депутат.



Як повідомляли Українські Новини, раніше журналісти повідомляли що депутати від фракції "Слуга народу" не підтримали на засіданні вищевказаного комітету рекомендацію до прийняття законопроекту №2047-д про скасування необхідності внесення інформації та отримання її з електронної бази звітів про оцінку нерухомості з допомогою платних електронних майданчиків.



Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила кримінальне провадження щодо можливого хабарництва 11 депутатів Верховної Ради від фракції "Слуга народу".



Президент Володимир Зеленський вважає, що всі члени комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на поліграфі (детекторі брехні).