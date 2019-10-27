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27 жовтня 2019, неділя, 22:16 12
Силові структури 2019-10-27T22:17:23+02:00
Українські Новини
Ветерани вивезли зброю з Золотого в супроводі поліції

Ветерани вивезли зброю з Золотого в супроводі поліції

Розведення військ, формула Штайнмаєра, Добровольці, Золоте-4, Вивезення зброї
Зеленський і добровольці. Скріншот відео
Зеленський і добровольці. Скріншот відео "Ні капітуляції"

Добровольці, з якими Президент Володимир Зеленський вступив у перепалку з приводу протестів проти "формули Штайнмаєра" і відводу військ, вивезли зброю з Золотого Луганської області.


Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ (МВС) у соціальній мережі Facebook з посиланням на слова заступника голови Національної поліції Вадима Трояна, передають Українські Новини.

"За результатами зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським і бесідою з поліцією, ветерани-добровольці, які перебувають у Золотому-4 із легальною власною зброєю вивезли її", - сказав Троян.

За його словами, на даний момент в районі підготовки до розведення військ в зоні ООС, зокрема в Золотому-4 і Катериновці, знаходиться тільки група волонтерів без зброї.

Троян підкреслив, що згідно з рішенням керівництва ООС, для забезпечення громадського порядку та безпеки в район Золотого і Катериновки буде спрямована Національна гвардія.

При цьому поліція і Нацгвардія будуть проводити антидиверсійну роботу проти незаконних збройних формувань у зоні розведення військ.

Як повідомляли Українські Новини, 1 жовтня Тристороння контактна група (ТКГ, Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі) у вівторок в Мінську (Білорусь) домовилася про початок розведення військ в районі населених пунктів Золоте і Петровське (обидва - Луганська область).

Також 1 жовтня Зеленський підтвердив офіційне погодження українською стороною порядку набрання чинності закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (закон про особливий статус Донбасу) або так званої "формули Штайнмаєра".

Активісти політичної партії "Національний корпус" (раніше - "Азов") вирішили організувати свій блокпост в районі населеного пункту Золоте в Луганській області на час розведення військ.

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