Перевищення рівня забруднення атмосферного повітря зафіксовано в п'яти містах

Станом на ранок 27 жовтня тумани в Україні не відступили, але значних перевищень рівнів забруднення атмосферного повітря не зафіксовано.

Водночас перевищення гранично допустимих концентрацій зафіксовано в Одесі, Дніпрі, Львові, Кривому Розі та Кам´янському.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Концентрацій оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, діоксиду азоту, діоксиду сірки, пилу, які могли б бути віднесені до високих, мережа спостережень гідрометеорологічних організацій ДСНС України не відмічає. На території України утримується антициклонічний характер погоди, що зумовлює відсутність опадів, слабкий вітер, підвищення температури повітря від поверхні землі до висоти 700-800 м (інверсія), відсутність вертикального перемішування повітря, густі тумани. Ці фактори сприяють накопиченню в приземному шарі забруднюючих речовин", - йдеться в ньому.

В ДСНС також зазначили, що синоптична ситуація не відрізняється від аналогічних погодних умов у попередні роки, тому в Україні немає суттєвих підстав для стурбованості щодо стану повітря.

За прогнозами Українського Гідрометцентру у період з 28 по 29 жовтня 2019 року на території України очікується покращення синоптичної ситуації.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 26 жовтня незначне перевищення допустимих концентрацій спостерігалось в 4 містах.

Тим часом через скандали із забрудненим повітрям в Україні проведуть незалежні вимірювання.