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26 октября 2019, суббота, 12:53 4
Общество 2019-10-26T12:55:56+03:00
Українські Новини
Спасатели назвали четыре города Украины, где превышен уровень загрязнения воздуха

Спасатели назвали четыре города Украины, где превышен уровень загрязнения воздуха

Загрязнение атмосферы, загрязнение воздуха, Туман в Украине
Загрязнение воздуха. Фото: ГосЧС
Загрязнение воздуха. Фото: ГосЧС

В некоторых городах Украины, по состоянию на 26 октября, обнаружены незначительные превышения уровня загрязнения атмосферного воздуха. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что незначительное превышение допустимых концентраций наблюдается в Днипре, Одессе, Кривом Роге и Каменском.

Отмечается, что в остальных городах не наблюдается значительное превышение уровней загрязнения воздуха.

"Концентрации оксида углерода, фенола, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы, пыли, которые могли бы быть отнесены к высоким, сеть наблюдений гидрометеорологических организаций ГосЧС Украины не зафиксировала", - говорится в сообщении.

По данным ГосЧС, на территории Украины антициклон, обуславливающий густые туманы, отсутствие осадков, слабый ветер, повышение температуры воздуха от поверхности земли до высоты 700-800 м и отсутствие вертикального перемешивания воздуха. Эти факторы способствуют накоплению в приземном слое загрязняющих веществ, однако значительного роста уровней загрязнения воздуха не наблюдается.

Спасатели подчеркнули, что ситуация не отличается от аналогичных погодных условий в предыдущие годы, поэтому нет существенных оснований для беспокойства о состоянии воздуха.

Как сообщали Українські Новини, 26 октября, уже шестой день подряд, Украину окутывает густой туман.

Также из-за скандала о загрязненном воздухе в Украине проведут независимые измерения.

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