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27 жовтня 2019, неділя, 11:52 9
Судова влада 2019-10-27T12:07:05+02:00
Українські Новини
За заммера Дніпра внесено заставу в 0,6 млн гривень: в понеділок він вийде на роботу

За заммера Дніпра внесено заставу в 0,6 млн гривень: в понеділок він вийде на роботу

Михайло Лисенко, сізо, Новий міст, Новий міст у Дніпрі, застава
Михайло Лисенко. Фото: opentv.media
Михайло Лисенко. Фото: opentv.media

Друзі і родичі заступника мера Дніпра Михайла Лисенка, підозрюваного у привласненні 29,5 млн гривень бюджетних коштів під час ремонту Нового мосту в Дніпрі, внесли за нього заставу в сумі близько 600 тис. гривень.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

За словами джерела, Лисенко вийде на роботу вже 28 жовтня. Заставу було внесено відразу після обрання запобіжного заходу, в СІЗО Лисенко не був.

Як повідомляли Українські Новини, 25 жовтня поліція заарештувала мера Дніпра Лисенка за підозрою у привласненні 29,5 млн гривень бюджетныъ коштів при ремонті Нового мосту. У вересні Нацполіція оголосила в розшук Лисенка та начальників управлінь міськради.

Рівніші Служба безпеки України спільно з обласною прокуратурою провели обшуки в Дніпровській міській раді.

7 вересня Дніпро достроково відкрило Новий міст після реконструкції. До цього Володимир Зеленський домовився з мером Дніпра Борисом Філатовим про те, що мер подасть у відставку в разі зриву терміну відкриття Нового мосту після реконструкції 14 вересня 2019 року.

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