Заммэра Днипра Лысенко и начальников управлений горсовета объявили в розыск

Национальная полиция объявила в розыск заместителя мэра Днипра Михаила Лысенко, начальников управлений городского совета, представителя госпредприятия, которое осуществляло технический надзор ремонта Нового моста в связи с тем, что они скрываются от следствия.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передают Українські Новини.

"В рамках уголовного производства, начатого по факту присвоения бюджетных средств во время ремонта Нового моста в Днипре (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса) заместителя городского головы, начальников управления городского совета и лицо, которое осуществляло технический надзор, объявлены в розыск в связи со скрытностью от следствия", - сообщили в ведомстве.

Фигуранты дела подозреваются в присвоении 29,5 млн гривен бюджетных средств.

Остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Учредителю общества-подрядчика, осуществлявшего ремонтные работы, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме более 40 млн гривен.

Начальник участка будет держаться под стражей с возможностью внесения залога в 1 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, в Днипре заявляют, что заместитель Филатова Лысенко должен понести ответственность за гибель девушки.