подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.05 27.65
˟
16 сентября 2019, понедельник, 17:06 219
Силовые структуры 2019-09-16T17:09:21+03:00
Українські Новини
Заммэра Днипра Лысенко и начальников управлений горсовета объявили в розыск

Заммэра Днипра Лысенко и начальников управлений горсовета объявили в розыск

Национальная полиция объявила в розыск заместителя мэра Днипра Михаила Лысенко, начальников управлений городского совета, представителя госпредприятия, которое осуществляло технический надзор ремонта Нового моста в связи с тем, что они скрываются от следствия.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передают Українські Новини.

"В рамках уголовного производства, начатого по факту присвоения бюджетных средств во время ремонта Нового моста в Днипре (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса) заместителя городского головы, начальников управления городского совета и лицо, которое осуществляло технический надзор, объявлены в розыск в связи со скрытностью от следствия", - сообщили в ведомстве.

Фигуранты дела подозреваются в присвоении 29,5 млн гривен бюджетных средств.

Остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Учредителю общества-подрядчика, осуществлявшего ремонтные работы, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме более 40 млн гривен.

Начальник участка будет держаться под стражей с возможностью внесения залога в 1 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, в Днипре заявляют, что заместитель Филатова Лысенко должен понести ответственность за гибель девушки.

Больше новостей о: Розыск Михаил Лысенко

Архив
Новости
Нардеп Беленюк выборол "золото" чемпионата мира 17:48
НАБУ отказалось рассказывать о следствии по делу о возможном предложении взятки Богдану 17:42 Документ
Облитые кислотой машины. Фото:Facebook/Киев Оперативный
Неизвестный обливает машины кислотой на стоянках жилых комплексов 17:41
СНБО из госбюджета в следующем году хотят выделить более 28 млрд гривен 17:35
На всех эскалаторах двух центральных станций метро Киева начнется масштабный ремонт 17:31
больше новостей
Александр Дубинский. Фото: realist
Дубинский опубликовал свою матерную переписку с Абрамавичусом 23:23
Священник обливает Тверь святой водой. Скриншот: Россия1/YouTube
Тверь облили святой водой из самолета, чтоб защитить от пьянства и безразборных половых связей 20:58
Мила Кунис и Эштон Катчер. Фото: Инстаграм/Владимир Зеленский
Голливудские актеры стали тайными гостями форума YES в Киеве 09:42
Олег Сенцов: Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин? 10:22
Боевики стреляют из запрещенного оружия: погиб военный и еще 8 ранены 20:36
больше новостей
Священник обливает Тверь святой водой. Скриншот: Россия1/YouTube
Тверь облили святой водой из самолета, чтоб защитить от пьянства и безразборных половых связей 20:58
На марше равенства в Харькове ультраправые напали на полицию и пытались сорвать акцию 20:53
Александр Дубинский. Фото: realist
Дубинский опубликовал свою матерную переписку с Абрамавичусом 23:23
Бленхеймский дворец. Фото: mirror.co.uk
Золотой унитаз похитили из дворца Уинстона Черчилля: замок затопило 19:50
Марш в Кропивницком. Фото: Facebook/UAnimals
В 24 городах Украины прошли марши в защиту животных: как это было 20:27
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok