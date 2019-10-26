Полиция арестовала заммэра Днипра по делу об отмывании денег при ремонте Нового моста

Сотрудники Национальной полиции арестовали заместителя мэра Днипра Михаила Лысенко по подозрению в присвоении 29,5 млн гривен бюджетных средств во время ремонта Нового моста в Днипре.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передают Українські Новини.

"Сейчас по ходатайству прокуратуры Днепропетровской области указанному должностному лицу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере около 600 тыс. гривен", – говорится в нем.

25 октября сотрудники Государственной пограничной службы задержали Лысенко в аэропорту "Харьков".

Как сообщали Українські Новини, Служба безопасности Украины совместно с областной прокуратурой провели обыски в Днипровском городском совете.

В июле текущего года коммунальные службы Днипра перекрыли Новый мост из-за реконструкции до 14 сентября.

Владимир Зеленский договорился с мэром Днипра Борисом Филатовым о том, что мэр подаст в отставку в случае срыва срока открытия Нового моста после реконструкции 14 сентября 2019 года. Новый мост после реконструкции Днипро досрочно открыл 7 сентября.