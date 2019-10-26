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26 октября 2019, суббота, 21:22 1553
Судебная власть 2019-10-26T21:27:47+03:00
Українські Новини
Полиция арестовала заммэра Днипра по делу об отмывании денег при ремонте Нового моста

Полиция арестовала заммэра Днипра по делу об отмывании денег при ремонте Нового моста

Арест, Нацполиция, Новый мост, Михаил Лысенко, Новый мост в Днипре

Сотрудники Национальной полиции арестовали заместителя мэра Днипра Михаила Лысенко по подозрению в присвоении 29,5 млн гривен бюджетных средств во время ремонта Нового моста в Днипре.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передают Українські Новини.

"Сейчас по ходатайству прокуратуры Днепропетровской области указанному должностному лицу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере около 600 тыс. гривен", –  говорится в нем.

25 октября сотрудники Государственной пограничной службы задержали Лысенко в аэропорту "Харьков".

Как сообщали Українські Новини, Служба безопасности Украины совместно с областной прокуратурой провели обыски в Днипровском городском совете. 

В июле текущего года коммунальные службы Днипра перекрыли Новый мост из-за реконструкции до 14 сентября.

Владимир Зеленский договорился с мэром Днипра Борисом Филатовым о том, что мэр подаст в отставку в случае срыва срока открытия Нового моста после реконструкции 14 сентября 2019 года. Новый мост после реконструкции Днипро досрочно открыл 7 сентября.

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