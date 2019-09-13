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13 сентября 2019, пятница, 16:47 61
Политика 2019-09-13T17:45:02+03:00
Українські Новини
СБУ и прокуратура проводят обыски в Днипровском горсовете

СБУ и прокуратура проводят обыски в Днипровском горсовете

Новый мост в Днипре. Фото:
Новый мост в Днипре. Фото: "Информатор"

Служба безопасности Украины совместно с областной прокуратурой в пятницу проводят обыски в Днипровском городском совете. Об этом Українським Новинам сообщил представитель горсовета.

Обыски проводятся в рамках уголовного дела о расхищении средств при ремонте Нового моста. Изымаются документы в помещениях департамента благоустройства и инфраструктуры, департамента экономики, финансов.

Финальная стоимость ремонта моста оценивается в 458 млн гривен, его ремонт был начат летом 2017 года. Новый мост соединяет левый берег Днипра с центром города.

Как сообщали Українські Новини, в июле текущего года коммунальные службы Днипра перекрыли Новый мост из-за реконструкции до 14 сентября.

Кроме того, мэр Днипра Борис Филатов на своей странице в социальной сети Facebook заявил о перекрытии движения на Новом мосту через Днепр в 00:00 с 17 на 18 июля. Филатов отмечал, что по проекту мост надо было ремонтировать 24 месяца.

Президент Владимир Зеленский договорился с мэром Днипра Борисом Филатовым о том, что мэр подаст в отставку в случае срыва срока открытия Нового моста после реконструкции 14 сентября 2019 года.

7 сентября Днипро досрочно открыл Новый мост после реконструкции.

 

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