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27 жовтня 2019, неділя, 08:42 5
Судова влада 2019-10-27T09:16:28+02:00
Українські Новини
У Кривому Розі суд виніс вирок чоловікові за футболку з символікою СРСР

У Кривому Розі суд виніс вирок чоловікові за футболку з символікою СРСР

Суд, Кривий Ріг, Декомунізація, символіка СРСР

В той час, як КС визнав конституційним закон про декомунізацію, Дзержинський районний суд Кривого Рогу виніс вирок місцевому жителю Олегу А. за використання символіки комуністичного тоталітарного режиму і призначив покарання у вигляді одного року обмеження волі, яке замінене на випробувальний термін один рік.

Чоловік був визнаний винним у порушенні ч. 1 ст. 436-1 КК України, повідомляє "Главком" з посиланням на вирок суду.

За матеріалами справи 14 червня приблизно з 11:00 до 17:00 години обвинувачений, перебуваючи у громадському місці біля торгово-розважального центру "Плаза" у Кривому Розі, був одягнений у футболку червоного кольору із зображенням на фронтальній частині державного герба СРСР, який складається з серпа, молота і п`ятикутної зірки. Ці елементи підпадають під заборону українського законодавства, що передбачає позбавлення волі до п’яти років.

Під час підготовчого судового засідання обвинувачений повідомив про укладання угоди про визнання винуватості. У суді він підтвердив, що визнає себе винним у скоєнні цього злочину.

Окремо суд поклав на мешканця Кривого Рогу ряд зобов’язань: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ жорстко розкритикували через плакат з синім більшовиком.

Тим часом, у Львівській області декомунізація села викликала хвилю протестів у місцевих жителів.

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