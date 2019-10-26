Во Львовской области декоммунизация села вызвала волну протестов у местных жителей

Во Львовской области из-за названия села, которое попала под закон о декоммунизации, протестуют жители, а ранее просили депутатов не подписывать постановление о переименовании.

Отмечается, что три года назад село Андреевка постановлением Верховной Рады переименовали в Мармузовичи. Бузкий районный и Андреевский сельский и совета приняли решение оставить название села Андреевка - в честь святого Андрея Первозванного. Однако на днях Львовский окружной админсуд обязал Андреевский сельсовет изменить название на Мармузовицкий, пишет "Радио Свобода"

"Мое село Андреевка и я хочу, чтобы так было. Так [оно] называлось и так называют мои дети, внуки. Я то другое название даже не могу произнести ... Всегда знала, что Андреевка в честь святого Андрея Первозванного", - говорит Евгения Ващишин в ответ на вопрос, где она живет.

"Андреевка для меня в честь святого Андрея Первозванного, а откуда Мармузовичи - не знаю. Все мои документы придется мне переделывать", - говорит местный предприниматель Степан Стахив.

Отмечается, что 19 мая 2016 Верховная Рада, согласно Закону Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрет пропаганды их символики" (принят 9 апреля 2015), проголосовала за постановление о переименовании некоторых населенных пунктов, в том числе, и села Андреевка на Мармузовичи. Институт национальной памяти, который подал перечень населенных пунктов, объяснил тем, что "И.М. Андреев - первый директор МТС в селе Ферлеивка Львовской области в 1939 году. В честь него в 1946 году Ферлеивку переименован в Андреевку".

"В 2014 году, когда начались процессы переименования и декоммунизации этого пространства, у меня были знакомые в Институте национальной памяти, они меня спросили, существуют ли населенные пункты, которые подпадали под действие закона. На тот момент в реестре института была только Максимовка, которая переименована в Либухову Старосамборского района. Я им тогда подал перечень населенных пунктов, по которым обладал информацией, это была Андреевка, Градовка, село Червонэ, город Червоноград, которые должны теоретически подпадать под закон. Когда они навели справки, подняли архивы, решили и, что Андреевка должна под это подпадать", - объясняет филолог Игорь Цихоцкий.

Ни Червонэ, ни Червоноград не подпали под закон о декоммунизации. Решение института и парламента переименовать село Андреевка в Мармузовичи возмутило жителей. Они обратились в Верховную Раду, чтобы сохранить название Андреевка в честь святого апостола Андрея Первозванного. Сельский и районный советы Буска в августе 2016 приняли решение переименовать село снова в Андреевку.

"Люди выражали свой протест. Учителя и ученики делали флешмобы. На юридическом уровне отстоять название не удалось. Но хотелось, чтобы аргументом было то, что люди говорили, что названо в честь Андрея Первозванного. Но это во внимание приняты не были, юридических оснований работники института не видели и вынесли приговор: Мармузовичи", - говорит директор Андреевской школы (такое до сих пор ее название) Павел Теодоровский.

В селе не найдешь ничего, что бы напоминало древнее название Мармузовичи, а первое письменное упоминание датируется еще 1470 годом. По словам Игоря Цихоцкого, согласно актовой записи Бугского гродского суда, владельцами села были шляхтичи Ян Мармузовский, Альберт Вишга, Станислав Галка, Захария Швартовский. Ян Мармузовский, очевидно галицкого происхождения, носил фамилию, производное от названия села, которая происходит с VIII-IХ веков.

С 1630 года эта территория стала Ферлеивкою и даже в 1638 городок получил Магдебургское право. Поместье господина Ферлея уничтожено на сегодня. Ферлеивка была до 1946 года, и пожилые люди это название еще используют.

Впрочем, приход советской власти - сначала в 1939 году, а затем в 1944-м - разрушил не только человеческие судьбы, истории, но и унес жизни многих жителей села. Десятки украинских семей были репрессированы и выселены в сибирские лагеря за участие и помощь ОУН и УПА.

После 1944 года, как рассказывают старшие жители, в селе появился коммунист, гражданин России Иван Андреев. Крестьяне не помнят, был ли он там и в 1939 году. Андреев руководил машинно-тракторной станцией, но о нем есть только мало информации. Иван Андреев был убит в 1946 году. В дом, где происходило партийное заседание, бросили гранату. Тогда погибли несколько человек.

До сих пор существует две версии: гранату бросили украинские повстанцы или же это была провокация НКВД. Коммунист Андреев похоронен на сельском кладбище.

В 1946 году село Ферлеивку переименовали в Андреевку в честь Андреева. Однако люди не воспринимали название через призму коммуниста. Между тем на днях Львовский окружной админсуд принял решение о переименовании сельского совета на Мармузовицьку.

"При сельском совете есть три села. Если мы переименуем сельсовет, то проблемы будут иметь не полторы тысячи, а 2500 жителей. Для того, чтобы изменить все вывески, нужны средства. Бюджет принят в начале года, возможно, это заложим. Мы хотим село Мармузовичи переименовать на Андреевку в честь святого апостола Андрея Первозванного и мы это делаем с 2016 года, поэтапно: сход села, соответствующие обращения, решение сельсовета, районного есть. Но общество не слышат. мы просто хотим переименовать село, и декоммунизация здесь ничего к этому не имеет", - говорит сельский голова Михаил Романов.

Сельские депутаты будут решать вопрос об обжаловании решения львовского суда - они могут это сделать в 30-дневный срок. Поскольку закон не имеет обратного действия, то жители села, отмечает юрист Ярослав Жукровский, могут добиваться отмены постановления Верховной Рады в судебном порядке, тогда будут внесены изменения в этот документ и начнется процедура переименования села с Мармузовичи в Андреевку.

Как сообщали Українські Новини, в Раде предлагают переименовать Переяслав-Хмельницкий.

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