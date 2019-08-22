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22 августа 2019, четверг, 19:05 646
Силовые структуры 2019-08-22T19:28:02+03:00
Українські Новини
СБУ жестко раскритиковали из-за плаката с синим большевиком

СБУ жестко раскритиковали из-за плаката с синим большевиком

Большевик в буденовке
Большевик в буденовке

В то время, как КС признал конституционным закон о декоммунизации, Служба безопасности использовала в рекламе своего телеграмм-канала изображение большевика в буденовке, который создали в 1920 году во время войны между красной и белой армиями.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Изображения в СБУ поредактировали так, чтобы не было заметно советской символики. В оригинале плаката красноармеец в красной буденовке, направив свой указательный палец правой руки на зрителя, призывает записываться добровольцем в Красную армию.

Вариант СБУ оформлен в синем цвете. Также обрезана буденовка с советской звездой по центру.

В пресс-службе СБУ "Украинской правде" отметили, что на картинке отсутствует советская символика, определенная законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

"Не хотели никого обидеть, просто использовали это фото как символ призыва, а не советской пропаганды", - заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Плакат создал в 1920 году российский художник Дмитрий Моор. Его также использовали во время второй мировой войны, а после распада СССР на него создавали многочисленные пародии.

Под постом в Facebook многие пользователи сети уже выразили возмущение и раскритиковали СБУ.

Как сообщали Українські Новини, в Украине в рамках декоммунизации демонтировано более 1 200 памятников Владимиру Ленину.

Тем временем Харьковский горсовет на сессии 19 июня переименовал проспект Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова. По факту возвращения проспекту Григоренко в Харькове имя маршала Жукова полиция открыла дело. Вятрович назвал обещание Кернеса по возвращению проспекта Жукова незаконным и пригрозил ему тюрьмой.

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