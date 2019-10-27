У Сирії вбили лідера ІДІЛ, - CNN

Попередньо, у суботу, 26 жовтня, під час рейду, проведеного американськими військовими на північному заході Сирії, був убитий лідер ІДІЛ Абу Бакр аль-Багдаді.

Про це повідомляє CNN з посиланням на слова високопоставленого військового чиновника США і джерела знань. Остаточне підтвердження очікується, поки проводяться ДНК і біометричне тестування.

Представник міністерства оборони заявив, що Багдаді підірвав жилет смертника під час рейду, який проводив спецназ.

Президент Дональд Трамп планує зробити важливу заяву в неділю о 9 годині ранку, повідомив заступник прес-секретаря Білого дому Хоган Гідлі. Чиновник адміністрації каже CNN, що оголошення пов'язане із зовнішньою політикою.

Пентагон не відразу відповів на запит про коментарі.

Лідер терористичного угрупування Багдаді переховувався останні п'ять років. У квітні було опубліковано відео, на якому зображений чоловік, схожий на Багдаді. Вперше Багдаді бачили з липня 2014 року, коли він виступав у Великій мечеті в Мосулі.

У лютому 2018 року кілька американських чиновників заявили, що Багдаді був поранений внаслідок авіаудару в травні 2017 року і йому довелося відмовитися від контролю над терористичною групою на термін до п'яти місяців за його поранень.

Багдаді став лідером Ісламської Держави Ірак (ISI) в 2010 році. У 2013 році ISI оголосив про своє поглинання підтримуваної Аль-Каїдою угруповання бойовиків в Сирії, а Багдаді заявив, що його група тепер буде відома як Ісламська держава в Іраку і Леванті.

Як повідомляли Українські Новини, турецька авіація розпочала бомбардування в Сирії. Після чого Сирія обстріляла міста Туреччини, внаслідокт чого загинули 6 людей, ще 70 зазнали поранення.

Пізніше Росія і Туреччина прийшли до згоди щодо північної Сирії, після чого Анкара заявила про закінчення військової операції.