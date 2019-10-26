Google буде шукати по-новому: що зміниться

Google, який відзначив 21-річчя, вносить великі зміни в спосіб представлення результатів пошуку. Більшість людей не помітять, але, за словами керівників Google, нова технологія є стрибком у здатності компанії зрозуміти, що люди запитують, коли вони шукають.

Пошукова система Google використовує обробку природної мови для аналізу запитів. Наприклад, для запису "купити ліки в аптеці" Google буде використовувати слова "медицина" і "аптека" і шукати сторінки, пов'язані з цими двома ключовими словами, пише BuzzFeed News.

Від сьогодні компанія впроваджує новий метод обробки мови, заснований на машинному навчанні, який називається BERT. Він переглядає послідовність слів у пошуку, а не тільки самі слова, щоб отримати більше інформації про наміри, що стоять за ними.

В іншому випадку, коли хтось шукає "Який штат розташований на південь від Небраски?", BERT відображає сторінку Вікіпедії для Південної Небраски, на відміну від ідеального результату, який буде сторінкою Вікіпедії для Канзасу.

Люди, які використовують Google, не будуть знати, чи засновані їх результати на BERT, і не зможуть повернутися до результатів, які могли б показуватися без цієї методики. Надалі він буде застосовуватися до всіх пошуків в США. У Google впевнені, що в цілому BERT поліпшить результати для більш складних запитів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше корпорація Google заявляла про наміри закрити соціальну мережу Google+ через низьку популярність і слабкий захист конфіденційності даних.

Крім того, сервіс Google Maps запропонує користувачам нові маршрути, а також допоможе вилікувати від алкоголізму і наркоманії.