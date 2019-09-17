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17 сентября 2019, вторник, 09:32 102
Технологии 2019-09-17T09:33:45+03:00
Українські Новини
В Google Maps теперь помогают вылечить от алкоголизма и наркомании

В Google Maps теперь помогают вылечить от алкоголизма и наркомании

Фото: Fredericksburg.com
Фото: Fredericksburg.com

Карты Google, которые чаще всего используются для указания маршрутов к пункту назначения, теперь также будут поддерживать людей на пути к выздоровлению от наркомании или алкоголизма. Об этом сообщает "Digital Trends".

Google запускает новый веб-сайт, который называется "Recover Together" (Восстановиться вместе), который собирает ресурсы для восстановления зависимости в США.

На Картах Google запустили два новых инструмента.

Первой новой функцией Google Maps является инструмент поиска локатора, который отмечает более 83 000 локаций по поддержке восстановления, в том числе анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов. Пользователям нужно будет только указать свой адрес, чтобы увидеть ближайшие встречи.

Вторая новая функция Google Maps - это инструмент Naloxone Locator Tool, который покажет близлежащие заведения, где можно приобрести препарат для противодействия передозировки опиоидов без рецепта. Пользователи должны будут ввести "Налоксон рядом со мной" или "Наркан рядом со мной" в строке поиска. Поиск уже включает 20 000 аптек CVS, Rite-Aid и Walgreens в 50 штатах. Google добавил, что он будет добавлять местные клиники и независимые аптеки для дальнейшего расширения списка, а также будет публиковать больше информации о доступности и возможностях спасения жизни Naloxone.

По данным Google, более 21 миллиона американцев борются с употреблением психоактивных веществ, при этом более 130 человек ежедневно умирают в Соединенных Штатах из-за передозировки опиоидов.

К счастью, по данным Google, в прошлом месяце наблюдался высокий интерес к поиску по таким запросам, как "реабилитация рядом со мной", "лечение наркомании рядом со мной" и "как помочь наркоману".

Платформа также предупреждает о стихийных бедствиях , оповещает о том , что такси находятся вне маршрута , и прогнозирует загруженность автобуса или поезда.

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