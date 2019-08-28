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28 августа 2019, среда, 17:22 136
Технологии 2019-08-28T17:22:34+03:00
Українські Новини
Google Maps предложит пользователям новые маршруты

Google Maps предложит пользователям новые маршруты

Маршруты Google. Фото: google.com.ua
Маршруты Google. Фото: google.com.ua

В ближайшие недели картографический сервис Google Maps предоставит пользователям возможность планировать свой  маршрут на такси, или велосипеде. Об этом пишет Google в своем блоге.

На данный момент сервис позволяет рассчитывать время и протяженность маршрута из точки А в точку B пешком, на автомобиле, общественном транспорте, а также компонировать несколько средств передвижения. Но уже в течение нескольких недель компания обещает предоставить людям возможность спланировать поездку еще и с помощью такси, велосипеда, а также райдшеринга.

Райдшеринг - общее использование частного автомобиля с помощью сервисов по поиску попутчиков, при котором затраты делятся пропорционально.

При планировании маршрута Maps будет предлагать пользователю ряд оптимальных вариантов, в которых несколько видов транспортных средств могут объединяться для более быстрой и комфортной поездки. Также будет рассчитываться примерная стоимость поездки, если используется общественный транспорт, или услуги такси.

Нововведение станет доступным в ближайшие недели в 30 странах мира для пользователей платформ Android и iOS. В дальнейшем компания обещает предоставить доступ к новинке большему количеству людей.

Напомним, ранее в Google Maps протестировали режим дополненной реальности.

Кроме того, Google Assistant "научили" читать вслух сообщения из других мессенджеров.

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