Google Maps предложит пользователям новые маршруты

В ближайшие недели картографический сервис Google Maps предоставит пользователям возможность планировать свой маршрут на такси, или велосипеде. Об этом пишет Google в своем блоге.

На данный момент сервис позволяет рассчитывать время и протяженность маршрута из точки А в точку B пешком, на автомобиле, общественном транспорте, а также компонировать несколько средств передвижения. Но уже в течение нескольких недель компания обещает предоставить людям возможность спланировать поездку еще и с помощью такси, велосипеда, а также райдшеринга.

Райдшеринг - общее использование частного автомобиля с помощью сервисов по поиску попутчиков, при котором затраты делятся пропорционально.

При планировании маршрута Maps будет предлагать пользователю ряд оптимальных вариантов, в которых несколько видов транспортных средств могут объединяться для более быстрой и комфортной поездки. Также будет рассчитываться примерная стоимость поездки, если используется общественный транспорт, или услуги такси.

Нововведение станет доступным в ближайшие недели в 30 странах мира для пользователей платформ Android и iOS. В дальнейшем компания обещает предоставить доступ к новинке большему количеству людей.

Напомним, ранее в Google Maps протестировали режим дополненной реальности.

Кроме того, Google Assistant "научили" читать вслух сообщения из других мессенджеров.