Смарт-годинник Apple Watch врятував життя чоловікові, який зірвався зі скелі

Смарт-годинник Apple Watch Series 4 Series 5, яку презентували у вересні, з функцією визначення падіння, рятували вже не одне життя, викликавши екстрену службу. На цей раз смарт-годинник врятували 28-річного Джеймса Пруденсіано, який зірвався зі скелі.

Чоловік займався хайкінгом, в один момент стежка закінчилася, і він зірвався зі скелі, отримавши три переломи, повідомляє "Технот" з посиланням на PhoneArena.

Смарт-годинник користувача визначив жорстке падіння, і передав координати рятувальникам, які врятували життя Джеймсу з трьома переломами.

Функція визначення падіння на Apple Watch була представлена разом з операційною системою watchOS 5 на конференції WWDC18. Вже відомо як мінімум про чотири випадки порятунку життя: детектор падіння в Apple Watch Series 4 врятував від смерті норвезького пенсіонера і велосипедиста, а вбудована електрокардіограма зуміла вчасно виявити проблеми з сердцему 28-річного користувача і скептика Apple Watch, який вирішив перевірити свої показники, щоб довести, що смарт-годинники марні.

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Як повідомляли Українські Новини, компанія Apple планувала випустити нову лінійку оновлених iPad Pro і iPhone Pro.

Тим часом Apple опублікував квартальний звіт, згідно з яким на початку 2019 року продажі iPhone знизилися.