Продажи iPhone упали на 17% в первом квартале 2019

Компания Apple опубликовала квартальный отчет, согласно которому продажи iPhone снизились на 17%.

Об этом сообщил The Wall Street Journal.

Так, впервые за более чем два года ключевые показатели компании падают второй квартал подряд. При этом прибыль Apple за первые три месяца 2019 сократилась на 16% до 11,56 миллиардов долларов, а выручка на 5% до 58,02 миллиардов долларов.

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