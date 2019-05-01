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01 мая 2019, среда, 09:54 56
Технологии 2019-05-01T09:58:02+03:00
Українські Новини
Продажи iPhone упали на 17% в первом квартале 2019

Продажи iPhone упали на 17% в первом квартале 2019

iPhone Xs. Фото: akket.com
iPhone Xs. Фото: akket.com

Компания Apple опубликовала квартальный отчет, согласно которому продажи iPhone снизились на 17%.

Об этом сообщил The Wall Street Journal.

Так, впервые за более чем два года ключевые показатели компании падают второй квартал подряд. При этом прибыль Apple за первые три месяца 2019 сократилась на 16% до 11,56 миллиардов долларов, а выручка на 5% до 58,02 миллиардов долларов.

Как сообщали Українські Новини, Apple может снизить цены на iPhone.

Ранее Apple обвинил в снижении прогноза выручки торговую войну.

в ноябре стартовали продажи MacBook Air и iPad Pro: сколько стоили новинки от Apple.

Ранее владельцы новых iPhone по всему миру пожаловались на неисправности.

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