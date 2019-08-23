Apple выпустит новую линейку iPhone Pro и обновленные iPad Pro

Уже в сентябре Apple представит сразу три новых iPhone. Это будет линейка iPhone Pro, каждая из моделей станет преемником iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, пишет AIN.

Главной особенностью новых устройств станет улучшенная камера. Вот ее предполагаемые особенности:

Камер будет сразу три. С помощью третьей можно будет снимать ультра-широкоугольные фото и видео. Три сенсора смогут делать одновременно три снимка и комбинировать их в один оптимальный с помощью технологий искусственного интеллекта.

Качество фото увеличится. Новая система также будет делать снимки с более высоким разрешением, которые смогут конкурировать с некоторыми традиционными камерами, отмечает Bloomberg. Кроме этого, повысится качество фотографий, сделанных в условиях слабой освещенности.

Появятся новые возможности для видеосъемки. Apple представит инструменты, которые позволят ретушировать, применять эффекты, изменять цвета и обрезать видео прямо во время его записи.

Среди других нововведений:

Реверсивная беспроводная зарядка — чтобы заряжать от iPhone AirPods.

Улучшенный сенсор Face ID — разблокировка по лицу станет быстрее.

Обновленный стандарт водонепроницаемости — новый iPhone можно будет погружать в воду намного дольше, чем 30 минут.

Новые OLED-экраны с технологией Haptic Touch.

Новые процессоры A13 с дополнительным компонентом для задач, связанных с дополнительной реальностью.

iPad

В обновленных iPad Pro 11′ и 12,9′ Apple улучшит камеры и процессоры. Тем не менее, внешне новинки будут выглядеть как текущие модели. Новый бюджетный iPad получит экран с диагональю в 10,2 дюймов — это значит, что Apple не будет продавать модель с 9,7-дюймовым дисплеем.

Apple Watch, AirPods и HomePod

После масштабного обновления Apple Watch в прошлом году в этот раз Apple сфокусируется на программной части устройства, а также новых корпусах — из керамики и титана.

Компания также работает над новой моделью AirPods, которые будут стоить дороже $159. Среди нововведений — водонепроницаемость и шумоподавление. Продукт планируют представить в следующем году.

Кроме этого, Apple готовит более дешевую версию HomePod — текущая версия за $300 продается плохо. Она получит всего два твитера (тип громкоговорителя) вместо семи, которые установлены на HomePod сейчас.

Mac

Apple планирует представить обновленный MacBook Pro с диагональю экрана более 16 дюймов. Рамки на нем будут тоньше, поэтому общий размер ноутбука будет близок к нынешним 15-дюймовым моделям.

Новинка будет самым большим ноутбуком компании с 2012 года. Apple намерена таким образом привлечь профессиональных пользователей.

Компания также выпустит ранее анонсированные Mac Pro и 32-дюймовый монитор XDR Pro в конце этого года.

Напомним, Apple сняла в Киеве стильную рекламу наушников AirPods.

Тем временем продажи iPhone упали на 17% в первом квартале 2019.