Apple презентовал смарт-часы пятого поколения

Сегодня, 10 сентября, компания Apple презентовала пятое поколение смарт-часов Apple Watch.

Apple Watch Series 5 получили дисплей, который не гаснет. Раньше смарт-часы подсветку отключали, если запястье отводить. Теперь посмотреть статус дополнений и время на экране часов можно в любой удобный момент, пишет Ain.

Это обеспечила технология LTPO, благодаря которой Apple применила динамическую частоту обновлений: от 60 Гц в режиме активного использования до 1 Гц в режиме ожидания. Чем реже обновляется экран, тем ниже энергопотребление.

Время работы не изменилось — 18 часов активного использования. В прошлом поколении это означало до 2-3 дней без зарядки. Без изменений остался и дизайн.

В Series 5 появились новые сенсоры. Среди них: компас, доступ к которому получат и разработчики приложений. Например, на часах появится приложение для навигации по ночному небу.

Apple улучшила поддержку экстренных звонков. Теперь они поддерживаются в 150 странах. Для вызова служб нужно всего лишь зажать боковую кнопку — остальное часы сделают сами.

Появились и новые корпуса: из керамики и титана. Также Apple расширила список моделей коллаборациями с Nike и Hermes. Среди таких эксклюзивов: версия в черном титановом корпусе с кожаным ремешком.

Apple Watch Series 5. Фото: Apple

Series 5 с GPS обойдутся в $399, версия с сотовым модемом стоит $499.

При этом Apple снизила стоимость Apple Watch Series 3 — они начинаются от $199 за версию на 38-мм с GPS.

Как сообщали Українські Новини, компания Apple планировала выпустить новую линейку iPhone Pro и обновленные iPad Pro.

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