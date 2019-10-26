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26 жовтня 2019, субота, 19:12 7
Силові структури 2019-10-26T20:45:02+03:00
Українські Новини
Добровольці, з якими зустрівся Зеленський, в Золотому нелегально, - ООС

Добровольці, з якими зустрівся Зеленський, в Золотому нелегально, - ООС

Володимир Зеленський, Добровольці, Штаб ООС
Зеленський і добровольці. Скріншот відео
Зеленський і добровольці. Скріншот відео "Ні капітуляції"

Штаб операції Об'єднаних сил (ООС) заявляє, що добровольці, які вступили в перепалку з президентом Володимиром Зеленським у Золотому Луганської області, перебувають у зоні проведення ООС зі зброєю нелегально.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби операції Об'єднаних сил в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Згідно з ним, ці особи не є представниками жодних силових відомств або Збройних сил України, уповноважених перебувати і діяти в районі проведення операції.

"Люди, які спілкувалися з президентом, не належать до жодної з таких категорій, а отже, перебувають у Золотому зі зброєю нелегально, порушуючи закон про ООС, чому дається належна правова оцінка", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський сказав, що йому "пофіг" з ким буде перемир'я. Зеленський вступив у перепалку з добровольцями в Золотому Луганській області з приводу протестів проти "формули Штайнмайєра" і відвід зброї.

Раніше Зеленський зізнався в неефективної комунікації з товариством з роз'яснення громадянам "формули Штайнмайєра".

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