У Києві дві сотні людей пройшли "Конопляним маршем свободи"

Близько 200 чоловік провели в центрі Києва "Конопляний марш свободи". Про це передає кореспондент Українських Новин з місця подій. Акція почалася близько 12:00 біля будівлі Кабінету Міністрів на вул. Грушевського. Учасники маршу виступають за легалізацію медичного канабісу в Україні та декриміналізацію зберігання (без мети збуту) конопель. Вони скандували відповідні гасла. Правопорядок охороняли близько 50 поліцейських, також була присутня поліція діалогу. В акції брали участь представники громадських організацій, активісти. Серед них були особи з інвалідністю, які виступають за використання марихуани в якості знеболювального і антидепресанту. Крім того, на марші були присутні кілька депутатів Верховної Ради від фракції "Слуга народу" і представники партії "Демократична сокира". [gallery-6074] Близько 12:50 учасники маршу стартували від будівлі Кабінету Міністрів, пройшли по вул. Грушевського до будівлі Верховної Ради, де зупинилися для подальшого протесту. Конфліктів і порушення громадського порядку не зафіксовано. Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" повідомила, що хоче врегулювати держконтроль за медичним каннабісом. А ось Зеленський вважає несвоєчасною легалізацію медичної марихуани.