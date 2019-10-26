підписатися на розсилку
24.8 25.2
27.45 28.05
˟
26 жовтня 2019, субота, 17:57 10
Суспільство 2019-10-26T20:30:02+03:00
Українські Новини
У Києві дві сотні людей пройшли "Конопляним маршем свободи"

У Києві дві сотні людей пройшли "Конопляним маршем свободи"

Марихуана, Легалізація марихуани в Україні, медична Марихуана

Близько 200 чоловік провели в центрі Києва "Конопляний марш свободи".

Про це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.

Акція почалася близько 12:00 біля будівлі Кабінету Міністрів на вул. Грушевського.

Учасники маршу виступають за легалізацію медичного канабісу в Україні та декриміналізацію зберігання (без мети збуту) конопель.

Вони скандували відповідні гасла.

Правопорядок охороняли близько 50 поліцейських, також була присутня поліція діалогу.

В акції брали участь представники громадських організацій, активісти.

Серед них були особи з інвалідністю, які виступають за використання марихуани в якості знеболювального і антидепресанту.

Крім того, на марші були присутні кілька депутатів Верховної Ради від фракції "Слуга народу" і представники партії "Демократична сокира".

Марш за легализацию медицинского каннабиса
Марш за легализацию медицинского каннабиса
Марш за легализацию медицинского каннабиса
Марш за легализацию медицинского каннабиса
Марш за легализацию медицинского каннабиса
Марш за легализацию медицинского каннабиса
Марш за легализацию медицинского каннабиса
Марш за легализацию медицинского каннабиса

Близько 12:50 учасники маршу стартували від будівлі Кабінету Міністрів, пройшли по вул. Грушевського до будівлі Верховної Ради, де зупинилися для подальшого протесту.

Конфліктів і порушення громадського порядку не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" повідомила, що хоче врегулювати держконтроль за медичним каннабісом.

А ось Зеленський вважає несвоєчасною легалізацію медичної марихуани.

Більше новин про: Марихуана Легалізація марихуани в Україні медична Марихуана

Архів
Новини
Яніна Соколова. Скріншот відео youtube.com/Yanina Sokolova
Звернення Яніни Соколової до Зеленського після скандальних заяв про добровольців підірвало мережу 20:34
Зеленський затвердив положення про військовий резерв Держприкордонслужби: хто підходить для служби 20:14
Некомпетентність і байдужість: соцмережі вибухнули обуренням на хамство Зеленського добровольцям 19:40
Добровольці, з якими зустрівся Зеленський, в Золотому нелегально, - ООС 19:12
Зеленський сказав, що йому "пофіг" з ким буде перемир'я 18:48
більше новин
25.10.19 16:00 Прес-конференція: "Обставини загибелі Віктора Дегтярьова позивний "Сенсей" - свідчення очевидців" 12:17
За Микитася внесли 80-мільйонну заставу, - джерело 12:15
Товариші по службі загиблого ветерана АТО Дегтярьова ("Сенсей") спростовують інформацію про його самогубство 17:28
Вадим Новинський запропонував свою "Формулу миру" для Донбасу 10:59
Прямі контакти між українськими суддями та представниками ЄС допоможуть Україні провести судову реформу, - юрист 14:28
більше новин
Товариші по службі загиблого ветерана АТО Дегтярьова ("Сенсей") спростовують інформацію про його самогубство 17:28
ГПУ нічого не знає про можливість вручення підозри Богдану 13:00
НАБУ відкриє справу проти Кличка та його заступників за можливу держзраду 08:00
МОЗ підтвердив випадок дифтерії в Києві 11:45
Синоптики розповіли, коли густі тумани покинуть Україну 13:33
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok