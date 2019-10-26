У Києві дві сотні людей пройшли "Конопляним маршем свободи"

Близько 200 чоловік провели в центрі Києва "Конопляний марш свободи".

Про це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.

Акція почалася близько 12:00 біля будівлі Кабінету Міністрів на вул. Грушевського.

Учасники маршу виступають за легалізацію медичного канабісу в Україні та декриміналізацію зберігання (без мети збуту) конопель.

Вони скандували відповідні гасла.

Правопорядок охороняли близько 50 поліцейських, також була присутня поліція діалогу.

В акції брали участь представники громадських організацій, активісти.

Серед них були особи з інвалідністю, які виступають за використання марихуани в якості знеболювального і антидепресанту.

Крім того, на марші були присутні кілька депутатів Верховної Ради від фракції "Слуга народу" і представники партії "Демократична сокира".