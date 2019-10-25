У Херсонській області морпіхів розмістять в дитячому таборі

Херсонська обласна рада підтримала розміщення підрозділу морської піхоти в дитячому таборі "Білі крила" в Скадовському районі (Херсонська область).

Відповідне рішення у п'ятницю підтримали депутати на сесії облради, передають Українські Новини.

Згідно з рішенням, майновий комплекс "Білі крила" в Скадовському районі буде передано в оренду на 2 роки і 10 місяців з орендною платою 1 гривня на рік.

Раніше комплекс використовувався як табір для оздоровлення дітей-пільговиків.

Як повідомляли Українські Новини, прооркестр морпіхів записав драйвову рок-пісню.

23 травня в Україні відсвяткували День морської піхоти. Раніше в Миколаєві обіймами та квітами зустріли морпіхів, які повернулися з зони ООС.

Тим часом Верховна Рада ліквідувала військові звання "прапорщик" і "мічман". Їм вводиться нова шкала армійські і корабельні військових звань, зокрема скасовуються військові звання прапорщика, старшого прапорщика, мічмана, старшини, а вводяться нові звання майстер-сержанта та головного старшини. Крім того, назва "полк" замінюється "бригадою".