підписатися на розсилку
24.85 25.25
27.5 28.1
˟
25 жовтня 2019, пʼятниця, 21:49 10
Силові структури 2019-10-25T22:45:01+03:00
Українські Новини
У Херсонській області морпіхів розмістять в дитячому таборі

У Херсонській області морпіхів розмістять в дитячому таборі

військові, дитячий табір, Херсонська область, морпіх, Білі крила
Морпіхи. Фото: facebook.com/36obrmp
Морпіхи. Фото: facebook.com/36obrmp

Херсонська обласна рада підтримала розміщення підрозділу морської піхоти в дитячому таборі "Білі крила" в Скадовському районі (Херсонська область).

Відповідне рішення у п'ятницю підтримали депутати на сесії облради, передають Українські Новини.

Згідно з рішенням, майновий комплекс "Білі крила" в Скадовському районі буде передано в оренду на 2 роки і 10 місяців з орендною платою 1 гривня на рік.

Раніше комплекс використовувався як табір для оздоровлення дітей-пільговиків.

Як повідомляли Українські Новини, прооркестр морпіхів записав драйвову рок-пісню.

23 травня в Україні відсвяткували День морської піхоти. Раніше в Миколаєві обіймами та квітами зустріли морпіхів, які повернулися з зони ООС.

Тим часом Верховна Рада ліквідувала військові звання "прапорщик" і "мічман". Їм вводиться нова шкала армійські і корабельні військових звань, зокрема скасовуються військові звання прапорщика, старшого прапорщика, мічмана, старшини, а вводяться нові звання майстер-сержанта та головного старшини. Крім того, назва "полк" замінюється "бригадою".

Більше новин про: військові дитячий табір Херсонська область морпіх Білі крила

Архів
Новини
Фото: edscuola.it
Українці посіли перше місце за кількістю отриманих дозволів на проживання в ЄС 22:12
Фото: Kasia Blasinska
Сенцову вручили премію Нептуна в Польщі на фестивалі Солідарності 21:55
У Херсонській області морпіхів розмістять в дитячому таборі 21:49
У Португалії народилось немовля "без обличчя" 21:49
Зеленський підписав закон про позбавлення депутатів виплат за прогули 21:26
більше новин
Богдану можуть вручити підозру за роботу на Азарова 13:29
За перші місяці керування Нефьодова, на митниці зросла корупція та зменшилися надходження на 15 млрд гривень, - "Гроші" 11:11 Відео
25.10.19 16:00 Прес-конференція: "Обставини загибелі Віктора Дегтярьова позивний "Сенсей" - свідчення очевидців" 12:17
Суд призначив психологічну експертизу Насалику 13:15
Законопроект про зміни на ринку електроенергії скасовує енергореформу, - енергетична асоціація 12:41
більше новин
Богдану можуть вручити підозру за роботу на Азарова 13:29
За перші місяці керування Нефьодова, на митниці зросла корупція та зменшилися надходження на 15 млрд гривень, - "Гроші" 11:11 Відео
Через скандал про забруднене повітря в Україні проведуть незалежні вимірювання 10:01
Американський інвестор заявив, що проти нього діють відомі рейдери під ширмою інвестиційних заяв 13:33
Суд призначив психологічну експертизу Насалику 13:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok