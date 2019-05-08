Оркестр морпехов записал драйвовую рок-песню

Оркестр морской пехоты подготовил собратьям драйвовую рок-композицию.

Об этом говорится в сообщении на странице "36 отдельной бригады морской пехоты" в социальной сети Facebook.

"Оркестр отдельной бригады морской пехоты, подготовил собратьям морпехам драйвовую композицию", - говорится в подписи.

Отметим, согласно указу №152 Президента Петр Порошенко учредил День пехоты - 6 мая.

Порошенко перенес День морской пехоты с 16 ноября на 23 мая.

В 2014 году председатель Верховной Рады, исполняющий обязанности Президента Александр Турчинов учредил День морской пехоты 16 ноября.

"Ровно 100 лет назад, 23 мая 1918 года, гетман Украинского государства Павел Скоропадский приказал начать формирование бригады морской пехоты в составе трех полков для несения службы. Это был первый официальный документ о создании морской пехоты независимой Украины", - сказал Порошенко.

Он признал указ Турчинова утратившим силу и учредил День морской пехоты 23 мая, который будет отмечаться ежегодно.

При участии Порошенко также состоялась церемония смены черных беретов морских пехотинцев на береты цвета морской волны.

Напомним, в октябре в Николаеве объятиями и цветами встретили морпехов, вернувшихся из зоны ООС.

Ранее в сети появился ролик об украинских женщинах-морпехах.